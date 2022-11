Platanito rompe el silencio sobre la polémica causada por hacer un chiste sobre la muerte de Debanhi Escobar

Después de que Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, realizara un chiste sobre el feminicidio de la joven Debanhi Escobar y los padres dijeran que procederían legalmente en su contra, el comediante se pronunció y aseguró que fue un tema que nunca debió tocar.

En un mensaje que emitió en video, Verduzco dijo que se dedica al humor negro, pero aceptó que no fue apropiado hacer bromas sobre un “tema hiriente y poco sensible para la sociedad mexicana y, en especial, para todas las mujeres”.

Asimismo, Platanito mencionó también que es padre de familia y un hombre casado, por lo que le preocupa la situación actual del país en el tema de los feminicidios.

“Estoy preocupado, al igual que ustedes, de la situación que vive el país. Soy un hombre sensible, mortificado y hasta la madre de lo que sucede en el país”, señaló.

“Soy consumidor del humor negro y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas. No es mi intención, se los juro. Mi intención es sacarles risas y hacerles olvidar lo que vivimos en el mundo”, explicó el comediante.

“Acepto que toqué un tema que no debí haber tocado jamás y siento que lo hice en el momento equivocado” Platanito

Platanito fue condenado por la opinión pública luego de que hizo un desafortunado “chiste” sobre el feminicidio de Debanhi Escobar, quien perdió la vida a los 18 años luego de ser reportada como desaparecida, para posteriormente ser encontrada sin vida al interior de la cisterna de un hotel en Monterrey.

Pero no es la primera vez que Verduzco, con su personaje Platanito, se ve envuelto en la polémica. Hace algunos años, el comediante hizo un chiste sobre el incendio de la guardería ABC, que en 2009 dejó 49 menores muertos en Hermosillo, Sonora. View this post on Instagram A post shared by Platanito show (@platanitoshow)

