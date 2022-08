Surge nueva acusación en contra de “Platanito” por presunto acoso

Si las declaraciones de la presentadora de televisión Gabby Ramírez causaron revuelo hace unos días debido a que denunciaban a Sergio Verduzco, mejor conocido en el ambiente artístico como el payaso “Platanito”, por presuntamente haberle tocado de manera indebida y sin su consentimiento los senos; los comentarios de otra supuesta víctima vuelven a sacar a flote el lado oscuro del popular comediante.

Durante una entrevista concedida al programa Chisme No Like, la cantante Gabby Taméz, quien en su momento fue una de las integrantes de la banda musical que amenizaba el programa “Noches con Platanito”, dio a conocer que desde el primer momento cuando conoció al hombre que se esconde detrás del disfraz del payaso, éste se dirigió a ella con comentarios malintencionados y muy subidos de tono.

“Yo tenía 20 años y llegué con toda la ilusión, pero cuando me lo presentan el recibimiento fue: ‘mucho gusto, soy Gabby y voy a estarte apoyando el día de hoy’ y él me dice: ‘pues ¿sabes qué? a mí me gustan los apapachos, las caricias’. Yo entré como en una onda de pánico, obviamente me sentí intimidada, porque no esperaba ese recibimiento”, indicó.

Nadie ponía quieto al comediante

La necesidad de la joven le obligó a continuar trabajando durante cuatro años en el programa al lado de un personaje que siempre trató de acercarse a ella de manera indebida, aunque le marcara distancia.

“Llegué a un momento donde voy con producción y le digo ‘¿Estás viendo a este tipo?, o sea, ¿Qué onda? ¿Van a hacer algo?’ y ellos de que: ‘Gabby, no podemos hacer nada. Él es el host’”, rememoró.

De acuerdo con la cantante, el personal de la producción y varios ejecutivos del canal Estrella TV estaban al tanto de la conducta de “Platanito”, pero como era considerado un ídolo del momento le pasaban por alto su conducta.

“Como persona, sin maquillaje, es una asquerosidad. Es arrogante, déspota, es una persona creída; se creía el Dios, se creía inalcanzable”, enfatizó.

Cabe mencionar que hasta el momento Gaby Ramírez ni Gabby Taméz han tratado de denunciar ante las autoridades a Sergio Verduzco, quien por cierto tampoco ha salido a desmentir los señalamientos en su contra.

Te puede interesar: