7 errores que cometemos al organizar Thanksgiving Day en casa

Estamos ya a una semana de celebrar Thanksgiving Day y puede que tengas un montón de cosas e ideas en la cabeza para que en este 2022 la festividad sea sumamente memorable y especial tras una pausa prácticamente obligada de 2 años a causa de la pandemia de Covid.

Sin embargo, puede que la emoción te gane y no tomes en cuenta lo principal: qué es lo que realmente puedes hacer en tu casa para Thanksgiving Day para que tus invitados se sientan cómodos.

En seguida te damos una lista de errores que comúnmente cometemos al momento de organizar la comida o cena de Acción de Gracias que podrían hacerte quedar como un mal anfitrión para que así puedas evitarlos.

7 tips para ser un buen anfitrión en este Thanksgiving Day de 2022

1) No concentrarse solo en la comida. Ya sabemos que aunque los alimentos sí son centrales en esta festividad, deberías de preocuparte por organizar algo especial con tus invitados que no sea el ver televisión.

Pudieran realizar algún paseo, jugar juegos de mesa o preparar unas palabras para cada uno de tus invitados.

2) Invitar a la cantidad de personas que puede acoger tu casa. Es probable que si recibes muchas más personas de las que pueden caber en tu casa, tu reunión de Thanksgiving termine en desastre. Puede que no tengas la cantidad de platos o cubiertos suficientes para todos, lo cual podría hacer que tus invitados se sientan incómodos.

3) Preparar aperitivos. Aunque Thankisgiving Day implica cocinar muchos platillos, no debes olvidar los aperitivos con el que tus invitados puedan aminorar el hambre en lo que llega la hora de sentarse en la mesa. Si alguien te ofrece llevar un plato, acéptalo con gusto.

4) Rechazar o aceptar demasiada ayuda. No porque celebren Acción de Gracias en tu casa quiere decir que debas organizar todo solo. Seguramente más de uno de tus invitados se ofrecerá para ayudarte antes o después de la cena, por lo que es muy buena idea aceptarla.

5) No limpiar bien tu casa. Es de muy mal gusto no ordenar tu casa antes de recibir a los invitados a tu reunión. No tienes que dejar impecable todo, solo enfócate en el sitio donde se celebrará la cena, así como los baños.

6) Usar Thanksgiving Day para tratar temas familiares. Si la reunión será familiar, eviten utilizarla para sanar algunos problemas o heridas del pasado, el chiste es pasar un buen momento juntos.

7) Estresarse en exceso. Es probable que algunas cosas se compliquen previo a la comida o cena; sin embargo, lo mejor será darle vuelta a la página para no andarlo arrastrando durante toda la tarde o noche para que así tu día no se vea arruinado.

