Qatar 2022: fecha y hora para los partidos de Estados Unidos y México durante el Mundial

Solo faltan tres días para que empiece la Copa Mundial de la FIFA, el evento que reúne a los fanáticos del fútbol cada cuatro años, donde Estados Unidos y México, además de Canadá, buscarán dejar en alto el nombre de la región.

Para su edición número 22, el certamen y presenta un cambio en el calendario: por primera vez en la historia no se llevará a cabo en los meses de verano, sino de invierno. De hecho, se trata del primer Mundial organizado en Qatar.

Estados Unidos comparte el Grupo B del certamen con Inglaterra, Irán y Gales, que clasificó mediante el repechaje. México, por su parte, quedó emparejado en el Grupo C, junto con la Argentina de Lionel Messi, Arabia Saudita y Polonia.

Lunes 21 de noviembre

Estados Unidos vs. Gales: 2:00 pm ET | Grupo B | estadio Áhmad bin Ali

Martes 22 de noviembre

México vs. Polonia: 11:00 am ET | Grupo C | estadio 974

Viernes 25 de noviembre

Inglaterra vs. Estados Unidos: 2:00 pm ET | Grupo B | estadio Al Bayt

Sábado 26 de noviembre

Argentina vs. México: 2:00 pm ET | Grupo C | estadio de Lusail

Martes 29 de noviembre

Irán vs. Estados Unidos: 2:00 pm ET | Grupo B | estadio Al Thumama

Miércoles 30 de noviembre

Arabia Saudita vs. México: 2:00 pm ET | Grupo C | estadio de Lusail

