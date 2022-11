Shohei Ohtani sobre estar en el Clásico Mundial: “Ya le manifesté al mánager que quiero jugar”

Shohei Ohtani es una de las estrellas del béisbol de las Grandes Ligas y una de las caras de la pelota de la tierra del sol naciente. Debido a su enorme capacidad para lanzar y batear, el jugador de los Angelinos quiere demostrarlo también en el Clásico Mundial, con Japón.

A falta de pocos meses para escucharse la voz de play ball en nuevo certamen internacional, Ohtani ya le ha comunicado al cuerpo técnico de la selección nipona que su intención es uniformarse por primera vez con su selección nacional.

“Le he informado oficialmente al manager del Equipo de Japón, Mr. Kuriyama, que me gustaría participar en el próximo Clásico. No veo la hora de tener la oportunidad de enfrentar a los mejores jugadores del mundo y poder hacerlo frente a los fans japoneses por primera vez en cinco años”, comentó Shohei Ohtani.

Es importante resaltar que, el mánager de la selección asiática conoce muy bien a Ohtani, ya que lo dirigió con Nippon Ham Fighters de Hokkaido, antes de la llegada del cañonero al mundo del béisbol de las Grandes Ligas.

Asimismo, el Jugador Más Valioso del 2021, de la Liga Americana también tendrá la oportunidad de volver a jugar frente a su fanaticada después de varios años, algo que no ocurría desde que fue contratado con los Angelinos.

Por último, Japón tendrá la oportunidad también de alinear en mismo compromiso a Shohei Ohtani como lanzador y a la vez como uno de los bateadores más peligroso de la alineación durante cada compromiso del certamen.

