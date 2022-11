Telemundo: Comenzaron los despidos, sale Rodner Figueroa y varios productores

Comenzaron los despidos en Telemundo, este jueves el primero que sale es Rodner Figueroa, quien queda fuera de ‘Al Rojo Vivo’ y de Telemundo, y varios productores.

Rodner fue comunicado que terminaba su ciclo dentro de Telemundo en donde además de ser parte de ‘Al Rojo Vivo’ en varias áreas, y con varias responsabilidad, también tuvo su propio show ‘El Colador’ el que duró tan solo semanas por falta de rating.

Además de Figueroa, también se habrían despedido a varios productores no solo de ‘Al Rojo Vivo’ sino también de otros show como ‘En Casa con Telemundo’ y tan solo sería en inicio, pues mañana podría ser lo que se denomina en la industria del entretenimiento un ‘black friday’, que es cuando hay varias bajas un mismo día.

¿Por qué la salida de Rodner? Era un final casi anunciado, hace tiempo que se hablaba de que en la renovación que quiere hacer la cadena, el fashionista y periodista era uno con los que no contarían en esta nueva etapa. Por varias razones, una sería que su sueldo era elevado en comparación a lo que ahora estarían buscando en su presupuesto, y que no tiene relación con los resultados en rating. La otra es que el público no lo estaría apoyando como pensaron que sucedería cuando lo contrataron.

Una muestra de ello fue el propio show que le dio la cadena junto a Alyín Mujica, ‘El Colador’, que duró tan solo 7 semanas. De hecho fue cancelado casi sin que nadie se diera cuenta y sin ningún tipo de anuncio.

Durante estos 5 años dentro de Telemundo, Rodner también tuvo a su cargo las alfombras de los premios de la cadena, así como algunos show especiales.

Nos comunicamos tanto con Rodner Figueroa como con Telemundo para tener una versión oficial, si bien hasta el momento no hemos obtenido respuesta del fashionista venezolano, sí la cadena nos confirmó el despido de esta manera:

“Rodner Figueroa, reportero de entretenimiento de ‘Al Rojo Vivo’, ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo. Durante su trayectoria en Telemundo, Rodner participó en múltiples programas especiales y eventos en vivo, ofreciendo su perspectiva única sobre el entretenimiento y su experiencia a todos sus reportajes. Estamos muy agradecidos por la dedicación y el profesionalismo que siempre le aportó a sus proyectos en la cadena y le deseamos gran éxito en la próxima etapa de su exitosa carrera”.

MIRA CÓMO FUE RECIBIDO RODNER FIGUEROA A SU LLEGADA:

