La actriz Elyfer Torres, estrella de Telemundo, se lanza a la música con “Diosa” y avisa que está soltera

Elyfer Torres se lanza como cantante con su primer sencillo “Diosa”, una canción que le ha ayudado a recordar que es perfecta, pero todo esto le vino después de que decidiera que esta sería ahora su forma de pensar, de ahí que todo esté sin más, en un proceso de actitud.

“Estoy muy feliz, estoy lanzando mi primer sencillo, se llama ‘Diosa’, lo escribí a partir de esta necesidad de sentirme suficiente, ¿no? Un día fue un hartazgo de por qué no me siento suficiente, por qué me comparo en redes sociales, entonces dije, ‘¿qué necesito para sentirme como una diosa? Nada’. Tomar una decisión, literalmente, porque ya como soy hoy, soy perfecta y no necesito cambiar nada”.

La actriz que dio vida al personaje de “Betty” en “Betty en NY“, sigue sus sueños pero no dejará la actuación.

“La pandemia me dejó con este aprendizaje de no quedarme con las cosas que quiero hacer y pues la música es una de ellas. Eso no significa que voy a dejar de actuar, de hecho, muy pronto voy a empezar a filmar una serie, acabo de filmar otra serie para Paramount Plus que pronto va a estar también afuera; pero sí, en este momento también estoy haciendo música y creo que está bien como artistas expandirnos y hacer todo lo que queramos y soñemos”.

En el plano personal, Elyfer se ha dado un tiempo para conocerse mejor a sí misma.

“La verdad llevo soltera dos años, dos años y algo, ¡jajaja! empieza a llorar ¿no? ¡Ah, no es cierto! ¡No! Llevo soltera dos años y algo, y me siento muy bien, siento que estoy… no quiero sonar de ‘¡ay, qué ego!’, no, se los juro no, pero siento que estoy en un gran momento de mi vida y que lo estoy disfrutando mucho en soledad”.

“Antes de mi última relación, que fue hace dos años y algo, no había parado de tener pareja, entonces como que dije ‘a ver, espérate ¿quién soy yo cuando estoy en soltería?’. Creo que hoy me amo y me disfruto y creo que vamos aprendiendo a relacionarnos mejor y sí, estoy soltera, ¡mándenme DM! ¡Ay, sí, jajaja!”.

