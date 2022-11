Vanessa Hudgens recibió $975,000 dólares por una apartamento en Brooklyn

La actriz y cantante Vanessa Hudgens logró vender un sencillo apartamento en Williamsburg, Brooklyn, por $975,000 dólares.

Esta venta ha sido reseñada como un mal negocio para Hudgens, pues ella invirtió $983,000 dólares por el lugar en 2018. También se sabe que la venta se logró a través de un acuerdo fuera del mercado, un estilo al que ya la estrella de ‘High School Musical’ nos tiene acostumbrados.

Hudgens ha tenido un año muy movido en el mercado de bienes raíces, pues además de esta venta también logró recibir $6.7 millones de dólares por su icónica mansión el Los Feliz, California.

Luego de vender esta mansión, la cual fue reseñada en Architectural Digest, compró una nueva mansión en Studio City por $7.5 millones de dólares.

La propiedad recién vendida se encuentra en un edificio que data de 1915 y que desde 2018 funciona con fines residenciales. El lugar fue construido por Cass Gilbert a inicios del siglo pasado y recientemente fue reacondicionado por el equipo de Morris Adjmi Architects.

El apartamento que perteneció a Hudgens tiene una extensión de 669 pies cuadrados distribuidos en una habitación, un baño, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

No se tienen muchos detalles del interior de la propiedad, pues al no haber estado oficialmente dentro del mercado no se compartieron fotos. No se sabe si la actriz hizo algunos cambios en la residencia en los últimos cuatro años.

Una de las características que sí se pueden resaltar son las ventanas que hay, lo que logra que se tenga un espacio iluminado con luz natural y también ofrece una vista a la ciudad.

Al ser un edificio de lujo, sus propietarios también tienen acceso a una serie de servicios y comodidades como portero, conserje, sala de cine, gimnasio, sala de juegos y más.

Otro de sus grandes atractivos es que se encuentra ubicado justo en frente del del Río Este de Nueva York.

