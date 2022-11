Adamari López: “¡Ya no hay respeto! A ver, ¿quién más me quiere callar?”

Desde que Adamari López se convirtió en una estrella total del mundo de los reels en Instagram, su público tiene la tendencia de crear todo tipo de especulaciones alrededor de sus posibles destinatarios. No hay mensaje que la puertorriqueña comparta que éstos no crean va dirigido a “equis” persona, cuando ella misma afirma que lo que único que hay detrás es divertirse y ganar un dinero extra.

A pesar de las explicaciones que Adamari López ha dado, sus fans se mantienen firmes en su teoría de que sus palabras en broma esconden grandes verdades, de ahí que uno de sus últimos reels de Instagram estén dando tanto de qué hablar.

“¡Ya no hay respeto! A ver, ¿quién más me quiere callar?”, es la frase con la que acompañó una de sus últimas publicaciones y que nadie está dejando pasar. Una de sus fans aplaudió este y aseguró: “Directo más no puede ser. A ella no la calla nadie. Si a la gente no le gusta lo que publica que deslicen su dedo“.

En consonancia con el tema de la especulación sobre sus destinatarios o motivadores llega también este texto por parte de una de sus seguidoras: “Cuidado y las traumad@s, creen que la botella es Tony“. Mientras que otros aceptan que Ada sólo pretende que sus fans se rían con ella: “Todos los días me haces reír con tus reels. Gracias por el buen humor que irradias”.

El reel en donde dijo que ella lo sabía todo y afirma que hay un sexto sentido que todo lo percibe también levantó pólvora, Ada escribió esto junto al video: “¡Sexto sentido, lo sé todo! Levanta la mano si te pasa igual”.

Y miren aquí algunos de los mensajes que le hicieron llegar: “Sí yo sí creo, y la Evelyn parece que terminó con el Toni, ya no se ven juntos para nada”. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

