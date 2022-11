Alicia Machado abre su corazón en Instagram: “He llorado desconsoladamente”

Alicia Machado se confesó a través de su cuenta de Instagram luego de la edición 2022 de los Latin Grammy. La ex Miss Universo venezolana y ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ lo hizo tras ver el video de Ángela Álvarez, la mujer de 95 años que ganó el premio a ‘Mejor Nuevo Artista’.

Machado habló de la historia de Ángela y recordó momentos que ha vivido a lo largo de su existencia. Además, resaltó el amor que siente por su abuela, quien fue cubana como Ángela, y expresó que desde ahora le dedicará sus logros a ella.

Asimismo, la también actriz reveló que se ha sentido cansada, sin ilusión y sin ganas de seguir haciendo nada mas.

“He llorado desconsoladamente solo de recordar estas últimas semanas en las que me he sentido agotada, desilusionada y sin ganas de seguir haciendo nada. Dios se presenta de maneras diversas y nos habla a través de sus hijos, esta señora que Dios la bendiga y no sabe lo oportuna que llega su historia a mi vida. Gracias Dios por tus señales divinas para quienes un día perdemos la esperanza para recuperarla con más fuerza! De hoy en adelante dedicaré mis logros a mi cubana favorita Mi amada e inolvidable abuela, Alicia”, fue parte de lo que escribió Alicia Machado para acompañar el video del discurso de Ángela Álvarez al ganar su Latin Grammy.

El discurso de la cantante cubana conmovió al mundo y así también lo hizo su historia. Fue su nieto, productor musical, quien la impulsó a cumplir su sueño de ser cantante.

“A mi nieto y productor Carlos José Álvarez. Él fue él que ayudó a que yo llegara aquí en ese momento. Y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida, Cuba, que nunca la podré olvidar y también a aquellos que no han realizado su sueño: aunque la vida es difícil siempre hay una salida… Los amo a todos y que Dios me los bendiga”, dijo la intérprete cubana desde el escenario de los Latin Grammy y en compañía de su nieto.

