Alicia Machado celebra sus triunfos dejando su retaguardia al descubierto tras lucir un sexy vestido

Las grandes figuras del mundo del entretenimiento mantienen una agenda bastante ocupada, aunque en esta oportunidad la actriz Alicia Machado tomó la determinación de dedicarse un tiempo para disfrutar en una fiesta donde sin duda dejó a más de uno perplejo con lo que llegó a mostrar durante su presentación.

La Miss Universo 1996 asistió a una “#WhiteParty” y, por ello lució un vestido blanco sencillo pero elegante, pues en la parte de arriba estaba compuesto por tiras, mientras que abajo quedó en evidencia el body que tenía.

La tecnología avanza y con una cámara de 360° demostró a quienes la apoyan en su carrera profesional que se siente agradecida por todo lo que le ha tocado vivir. Por ello, no dudó por un segundo en sonreír en todo momento a la cámara, al tiempo que dejaba al descubierto sus piernas y glúteos.

A su vez, los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, debido a que muchos de ellos manifestaron su emoción y satisfacción al disfrutar lo bien que se ve a la edad que tiene. Además, durante unos pocos segundos sin duda ella muestra una gran sonrisa en su rostro por las cosas que viene viviendo y, para la venezolana es un completo honor manifestárselo a sus seguidores de la red social de la camarita.

Varios internautas no estuvieron de acuerdo con aquellos que de alguna manera la terminaron criticando, pues algunos asumen que los que emiten comentarios negativos hacia Machado son los primeros que posiblemente no se verían de esa forma frente a una cámara.

“Divina, te quiero mucho”, “La Miss Universe más hermosa por siempre”, “Bella como siempre. Por eso, eres toda una reina”, “Buena preparación para que celebres un año más de vida”, “Eres grande Alicia. Todo lo que has logrado siendo tal cual eres”, “Te ves hermosa”, “Los que dicen que no se ve bella me gustaría verlos en esa cámara”, “Así nos encanta verte, disfrutando y feliz“, “Hay que ser felices, no perfectos”, “Su mejor vestido es su felicidad, y de eso está vestida ella”, fueron algunas de las expresiones que se generaron en el mencionado post.

