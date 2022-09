Alicia Machado estalla en llanto tras hablar de su salud: “Hay días que es difícil llevar”

La Miss Universo 1996 Alicia Machado últimamente le ha gustado hacer transmisiones en vivo para poder interactuar de una manera más cercana con quienes se han convertido en sus fanáticos, y que día tras día ha mostrado parte de su vida a través de las diversas plataformas.

Sin embargo, en medio de todas las polémicas en las que la venezolana se ha visto envuelta, ella ha buscado una salida sin perjudicar al resto, al tiempo que se termina defendiendo en caso de ser necesario. De esa manera, ha demostrado que es una persona completamente fuerte, aunque hay circunstancias en la vida que a veces no le permiten que lo sea.

A través de un live que realizó recientemente ella aprovechó para hablar de una situación un tanto personal, pues se trata de un diagnóstico médico que le ofrecieron tras un padecimiento y consiste en la fibromialgia. No obstante, puede ser tratada pero jamás se cura.

“Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor dicen que hablo muy fuerte, pero hay días que es difícil llevar la fibromialgia. No me gusta que la gente me diga que soy rosera o muy seria o así, pero a veces eso es lo que me pasa y bueno”, mencionó la también actriz.

Machado comentó que muchas veces las personas terminan opinando de la vida ajena sin conocer lo que están atravesando en cualquier momento de la vida, al tiempo que en su caso a veces se le hace difícil poder mantenerse firme con todo lo que está sintiendo.

“Ahorita me imagino que después de este live voy a tener a 350 psicólogos psicoanalizándome y diciéndome ‘¿Por qué lloras?’ o ¿Por qué lo otro? O sea, y a veces no está tan fácil. No tiene nada que ver con la edad. A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física“, finalizó sin poder contener el llanto.

