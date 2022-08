Alicia Machado salió en defensa de Daniella Navarro tras las fuertes declaraciones de Laura Bozzo

La presentadora Laura Bozzo fue eliminada el pasado lunes de ‘La Casa de los Famosos 2’, tras esta decisión realizaron una gala especial el pasado martes en su honor donde la reunieron con varios ex participantes del reality show.

La peruana realizó varias declaraciones que dejaron a muchos perplejos, y es que comentó algo sobre Daniella Navarro y su participación, por ello expresó que: “A mí qué me importa si te has acostado con media casa. Yo no estoy para cuidarte nada. Yo tengo dos hijas de las que me siento orgullosa porque nunca tuvieron que meterse a la cama por un hombre y por dinero”.

La actriz Alicia Machado quiso manifestarle el respeto que se merece a su paisana Navarro en medio de los comentarios que emitió la presentadora de televisión, esto tomando en considerando que ella siempre había expresado su apoyo a Ivonne Montero.

“Quiero mandarle un gran abrazo de hermana, de madre y de mujer a mi querida Daniella Navarro. A mí no me importa que la señora me ataque, ya lo ha hecho, lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué. El mismo discurso que tiene la señora lo sigue teniendo a sus 72, 73 años. Qué pena porque yo creo que lo más maravilloso que existe en esta vida es reinventarnos, adaptarnos a estas nuevas generaciones, a estos nuevos criterios de la mujer”, expresó la modelo tras las declaraciones de Bozzo en su contra.

La venezolana considera que es una completa falta de respeto que en el siglo XXI las mujeres sean atacadas por otras sin necesidad ni juicios de valor. Desde su percepción, Machado expresó que en medio de cualquier hecho entre cada una el deber siempre será impulsar pero no destruir.

“El empoderamiento femenino no es nada más andar por ahí por la vida mentándole la madre a todo el mundo y que pase el desgraciado, no, eso no es ser una mujer empoderada. (El empoderamiento femenino) es un concepto muy grande y muy complejo que parte del respeto mutuo entre mujeres. Que a ti no te caiga bien otra mujer en eso estamos de acuerdo, pero que utilicemos la moral, la sexualidad de otra mujer para dañarnos y agredirnos entre nosotras… Esa es la vieja escuela, la nueva es que entre todas las mujeres nos tenemos que ayudar, respetar y valorar”, añadió la Miss Universo 1996.

Te puede interesar:

· Nacho Casano y Daniella Navarro se encierran en la oscuridad y ella le dice: “Sácala”

· Nacho Casano y Daniella Navarro no ocultan su romance tras sus apasionados besos en la cama

· Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni es un “drogadicto”