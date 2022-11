Los mejores y peores vestidos de los Latin Grammy según Jomari Goyso

Ángela Aguilar, Chiquis Rivera y Anitta son las tres mejores vestidas de los Latin Grammy 2022 según Jomari Goyso. Ángela con un traje masculino en color azul y escote pronunciado, el cual se aventuró a lucir cargada de joyas y diamantes fue una de sus predilectas. Mientras que Anitta con un vestido negro impuso estilo y elegancia en esa “red carpet”, mientras que Chiquis se vistió de oro, el color que está ahora impactando las pasarelas.

El crítico de moda de origen español aplaudió, además, todos los cambios que lució Chiquis durante la ceremonia que premió lo mejor de la música latina, siendo ella una de las grandes ganadoras.

Goyso también hizo mención de cómo Thalía, Ana Torroja, Clarissa Molina, Laura Pausini y Ángela Aguilar presentaron moda y tendencia al utilizar traje masculino en el evento de “Persona del Año” que galardonó a Marco Antonio Solís.

Así también aplaudió cómo Thalía supo darle al evento el trato que se merece, apareciendo con un sinfín de conjuntos que la mantuvieron siempre espectacular para su público tanto delante como detrás de cámaras.

Aquí el video completo con la crítica de Jomari Goyso en donde podrás descubrir quiénes para él fueron algunos de los peores vestidos de esta noche, ojo que mucho de esto lo dice entre líneas.

Pero, sin lugar a dudas, muchos están de acuerdo con que Chiquis Rivera fue quien en totalidad se llevó todas las miradas, ya que apareció la alfombra roja no sólo llevando el vestido más glamuroso de la jornada, sino el color oro que está en total tendencia. Thalía hizo lo propio al llevar uno en este mismo color para presentar parte del show, pero como "La Abeja Reina" hizo de este vestido su atuendo principal, todas las cámaras se mantuvieron fieles a ella.

El nombre del diseñador de moda bajo el cual está cobijado este vestido es el de Rey Ortiz, quien ha trabajado en esta industria con Kylie y Kris Jenner, entre otras muchas celebridades.

Jomari también hizo mención sobre cómo Marco Antonio Solís llegó al evento acompañado de su familia, quienes decidieron ser prácticamente el harén del sultán.

