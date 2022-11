Más de 750 mujeres demandarán por abuso sexual en prisiones: reforma legal en Nueva York

Más de 750 mujeres que dicen haber sido abusadas sexualmente mientras estaban presas en Nueva York podrán emprender acciones legales contra sus presuntos agresores, incluso si los reclamos tienen décadas de antigüedad, bajo una nueva ley estatal aprobada.

La Ley de Adultos Sobrevivientes (Adult Survivors Act) aprobada por la legislatura de Albany a principios de este año entrará en vigencia el Día de Acción de Gracias, 24 de noviembre. El texto abrió una ventana de un año para que las víctimas presenten demandas civiles contra sus atacantes y las instituciones que los protegieron.

Se espera que los reclamos, que probablemente estarán dirigidos al Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado Nueva York (DOCCS), así como a los oficiales supuestamente involucrados, cuesten millones a los contribuyentes.

“Estas valientes sobrevivientes de agresión sexual estaban cumpliendo sentencias de prisión decididas por nuestros jueces, pero lo que les dieron fue cadena perpetua por trauma”, dijo Adam Slater, cuyo bufete de abogados “Slater Slater Schulman” representa a las sobrevivientes, durante una conferencia de prensa el miércoles.

Una de esas mujeres, Sadie Bell, dijo que fue “violada violentamente” por un sargento y luego sufrió un embarazo ectópico que la dejó infértil mientras estaba encerrada en el Centro Correccional de Bayview en Manhattan, que cerró hace décadas.

“Después de eso, me puso en silencio, me puso en confinamiento solitario para que nadie supiera que me había violado. Pedí hablar con un oficial de corrección sobre la situación y ella me dijo: ‘Escucha, no le digas a nadie que me dijiste esto'”, recordó Bell, hoy de 61 años.

El senador estatal Brad Hoylman, quien patrocinó la legislación histórica, declaró al New York Post que “Es importante que estas mujeres tengan su día en la corte y que identifiquemos a los perpetradores y los poderes institucionales responsables. Pero también creo que estas afirmaciones apuntarán a reformas a más largo plazo en nuestro sistema correccional y en otros lugares para prevenir este tipo de abuso en el futuro“.