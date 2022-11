Thalía luce atrevido vestido negro con tiras que muestran sus voluptuosas ‘boobies’

La cantante Thalía el pasado jueves sumó otro reto a su carrera profesional y, es que tuvo la responsabilidad de haberse convertido en una de las presentadoras de los Latin Grammys 2022 en compañía de unos grandes del mundo del entretenimiento tales como: Luis Fonsi, Anitta y Laura Pausini.

Una de las cosas que más apasiona durante estos eventos más allá de los reconocimientos, vienen siendo los vestuarios que cada quien decide llevar en una de las noches más esperadas de cada año. Por ello, la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ sigue compartiendo en Instagram uno de los vestidos que llevó aquel día.

La mexicana sin duda alguna se robó las miradas no solamente en sus redes sociales, también durante la transmisión del evento y, es que en la parte de arriba de su atuendo solamente estuvo cubierto por algunas tiras que hasta cierto punto taparon sus ‘boobies’.

“Mi 4to look y más sexy“, fue el mensaje que acompañó la destacada galería de fotos que subió el pasado viernes en horas de la noche.

A su vez, los comentarios sobre el mencionado post no se hicieron esperar, debido a que fueron más de 1,200 personas las que se tomaron algunos segundos para dejar su opinión sobre este particular atuendo. Varios de los internautas aprovecharon para manifestarle que los atuendos que llevó la noche de los Latin Grammys 2022 fueron muy acertados.

Sin embargo, no todas las impresiones que se presentaron fueron positivas porque varios de los usuarios de la mencionada plataforma explicaron que la animación definitivamente no era lo de ella, debido a que a algunos hasta les daba “flojera” verlos por estar ella.

“Eres el amor de mi vida”, “Hermosa”, “Anitta y vos necesitan su propio show, son súper chistosas”, “Shakira es mejor, más sexy y muy guapa con más ángel”, “Me encantaron todos los vestidos, súper lindos”, “Yo no me meto mucho en eso de los premios pero cuando te veo te juro que me da flojera verlos“, “Su diente chueco me inquieta”, “La más Diosa de todo el planeta“, “El mejor de todos, quiero uno”, “No les da miedo que se les salga una chichi?”, “Me súper encantó ese outfit, brillaste como sólo tú sabes”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

