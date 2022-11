Thanksgiving 2022: el precio promedio proyectado de la gasolina es $3.68 y romperá el récord de hace 10 años

Un reporte de GasBuddy, la plataforma de ahorro de combustible, proyecta que el precio promedio nacional del galón de gasolina será de $3.68 dólares el Día de Acción de Gracias, casi 30 centavos más que el año pasado y más de 20 centavos más que el récord anterior de $3.44 establecido en 2012.

El precio promedio proyectado romperá el récord establecido hace 10 años, pero eso no parece preocupar a muchos, con un 20% más de estadounidenses que planea salir a la carretera este año.

GasBuddy recuerda que 2022 ha sido un año desafiante para los conductores, rompiendo varios récords gracias a la menor capacidad de refinación global y las sanciones provocadas por la guerra de Rusia contra Ucrania .

De acuerdo con los datos de la plataforma, la cantidad de estadounidenses que viajan durante el fin de semana este año aumentó del 31% el año pasado al 38%, un incremento del 20%, mientras que el 62% de los estadounidenses no planea viajar por carretera para el Día de Acción de Gracias, y un 21% en definitiva está optando por no conducir debido a los altos precios del combustible.

“Ha sido un año vertiginoso en el surtidor, y es probable que los automovilistas sintieran náuseas no por el ponche de huevo, sino por la montaña rusa en el surtidor con precios récord de gasolina a principios de este año, que han caído significativamente desde mediados del verano”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy.

“Sin embargo, los estadounidenses están demostrando que, si bien nos quejamos abiertamente de los altos precios de la gasolina, la mayoría de nosotros no nos disuadimos de tomar las carreteras para celebrar el Día de Acción de Gracias con aquellos que más nos importan, especialmente porque las precauciones de la pandemia han disminuido”, agregó De Haan.

GasBuddy realizó una encuesta y encontró que los viajeros pueden esperar que la tarde del miércoles entre las 11 am y las 2 pm sea la más transitada en las carreteras del país, y el viernes entre las 8 am y las 11 am.

El 23% de los encuestados dijo que pasarán de una a tres horas en el automóvil, en comparación con 2021, cuando la mayoría indicó que viajaría a menos de una hora de distancia.

Si bien el 21% dice que los altos precios del combustible están afectando sus viajes, sorprendentemente menos citan los altos precios de la gasolina este año (46% frente al 51% en 2021) por afectar sus planes de viaje.

El 73% de los estadounidenses que viajan contestó que no cruzarán las fronteras estatales para hacerlo.

GasBuddy recomienda a los automovilistas que para ahorrar en gasolina en estas vacaciones es importante comparar precios y apoyarse en la plataforma para planificar paradas en su viaje por carretera.

También sugiere evitar los hábitos de manejo agresivos como el exceso de velocidad, la aceleración rápida y el frenado brusco que pueden costar a los conductores cientos de dólares adicionales por año en consumo de combustible.

Por último, recuerda que las diferencias en los impuestos estatales y locales pueden hacer que repostar sea más barato o más caro si cruza las fronteras estatales durante el viaje, por lo que insta a comparar precios antes de repostar.

También te puede interesar:

– En medio de Halloween los precios de la gasolina lucen menos aterradores en EE.UU. ¿por qué?

– Baja la demanda de gasolina en Estados Unidos en octubre: qué significará esto para su precio

– Estados Unidos está entre los países de América en los que más ha subido la gasolina en 2022