Los soldados rusos no tienen “ni idea de qué hacer” en Ucrania, dicen sus familias

Siguen surgiendo historias que sugieren que se están desplegando nuevos reclutas militares rusos en el frente de Ucrania sin la formación adecuada.

En medio de fracasos militares continuos y cada vez más significativos en Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, emitió una orden de movilización parcial a fines de septiembre, la primera del país desde la Segunda Guerra Mundial.

El objetivo declarado era reclutar 300,000 hombres en servicio, aunque la última cifra dada por los funcionarios fue de 220,000 antes de que concluyera la movilización.

Desde la movilización, ha surgido una multitud de informes que indican que los soldados reclutados se enfrentan grandes dificultades, incluidas malas condiciones de vida en los campamentos y acusaciones de formación inadecuada.

El domingo, The Washington Post se sumó a esta tendencia con un nuevo informe sobre las preocupaciones expresadas por las esposas de varios soldados rusos.

El informe cita a numerosas mujeres, incluida una de San Petersburgo a la que se hace referencia solo como “Yana”, que se describió a sí misma como partidaria de la guerra antes de que su esposo fuera reclutado para luchar.

Yana le dijo al medio que ha escuchado denuncias de que los hombres han tenido que comprar su propia ropa de abrigo, y están siendo enviados al frente en Ucrania con niveles inadecuados de entrenamiento y abandonados a su suerte sin órdenes claras.

“No tienen órdenes ni tareas”, dijo. “Ayer hablé con mi esposo y me dijo que no tienen idea de qué hacer. Simplemente fueron abandonados y han perdido toda la confianza, toda la fe en las autoridades”.

Otra esposa, Irina Sokolova, de 37 años, dijo que los informes que se presentan a los ciudadanos rusos sobre el esfuerzo bélico en la televisión son inexactos y no reflejan los problemas de los que ha oído hablar.

Ella describió una llamada telefónica de su esposo en la que él, mientras lloraba, dijo que los expertos de los medios estatales “están mintiendo en la televisión” sobre la invasión de Ucrania. Antes del servicio militar obligatorio, su esposo había asumido que las cosas estaban mucho mejor de lo que resultaron ser.

Sokolova alegó además que su esposo no había recibido entrenamiento militar real antes de ser enviado a Ucrania. Según su testimonio, fue reclutado el 22 de septiembre y para el 26 de septiembre ya llegó al frente.

En su informe más reciente sobre la guerra en Ucrania, el Instituto para el Estudio de la Guerra afirmó que alrededor de 1,500 mujeres rusas con hijos discapacitados o más de tres hijos habían solicitado al Kremlin que eximiera a sus maridos de ser reclutados en el ejército.

