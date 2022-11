Marjorie de Sousa luce un top que muestra sus voluptuosos pechos y tonificado abdomen

La actriz Marjorie de Sousa sorprendió este fin de semana a sus más de nueve millones de seguidores de la red social Instagram y, es que constantemente sube contenido de ella para que sus fanáticos no pierdan detalle de su vida y todo lo que hace con el pasar del tiempo.

La venezolana en esta oportunidad se grabó mientras iba caminando, al tiempo que los rayos del sol la iban iluminando, lo que para ella no fue un problema, debido a que llevaba lentes para ese tipo de clima. Además, estaba toda vestida de negro y un top que le resaltaba sus voluminosos pechos.

La villana de telenovelas de esta manera dejó ver su tonificado abdomen, mientras que las pecas no pasaban desapercibidas. Marjorie lució un maquillaje bastante fresco, mientras que su cabello estaba suelto con algunas ondas que iban acorde al clima que había en ese momento.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar luego que de Sousa compartiera el sensual video donde muestra mucho más que sus pechos con el atrevido atuendo que decidió llevar puesto en un día soleado. Por ello, infinidades de internautas se tomaron algunos segundos para decirle lo bien que luce a su edad.

“Marca Venezuela, signo de calidad esas pecas“, “La felicidad es así tal cual dices. Ni antes ni después”, “Hermosa como siempre”, “Háganse para un lado que una Diosa va pasar”, “No se puede con tanto”, “Feliz domingo, hermosa”, “Bella”, “Lindísima, te amo y admiro”, “Pero qué perfecta”, “Aunque no soy minero he descubierto la esmeralda”, “Princesa”, “Qué bonita flor”, “Soy feliz con lo que veo“, “Hermosa, eres toda una reina”, “Eres lo más lindo que he visto en toda mi vida”, “Hermosísima, saludos y bendiciones”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el mencionado post.

La publicación en un día contó con más de 21 mil ‘Me gusta’, hecho que le seguiría manteniendo la sonrisa pícara con la que sale en el video que colgó en la plataforma.

