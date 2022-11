RBD finaliza con los rumores de rivalidad con Dulce María tras un nuevo reencuentro y ‘Poncho’ Herrera no asistió

La agrupación RBD fue una serie juvenil mexicana estrenada en el año 2004, para ese entonces terminó siendo un gran éxito en infinidades de países. Por ello, tuvieron que realizar algunas giras por varias naciones donde cautivaron al público con sus canciones. El pasado mes de octubre cuatro de ellos se reunieron para la boda de Maite Perroni, fotos que causaron gran sensación en las redes sociales.

El pasado domingo sorprendieron a miles de fanáticos tras la publicación de una nueva imagen con la particularidad que esta vez asistió Dulce María, con quien decían que existía una gran rivalidad. Sin embargo, de haber sido así las cosas negativas las habrían puesto a un lado, mientras que ‘Poncho’ Herrera volvió a estar ausente.

A su vez, los comentarios al ver varias fotos de ellos juntos no se hicieron esperar y, es que los fanáticos enloquecieron a más de uno al notar que casi todos sacaron un tiempo para volverse a ver. Sin duda una de las cosas que más llamó la atención fueron aquellos que resaltaron que los actores marcaron su “infancia”.

Sin embargo, no fue lo único porque varios de los usuarios de la mencionada plataforma se tomaron unos segundos para pedirles que se dediquen a realizar una gira por diversos países, lo que podría ser sin ‘Poncho’ Herrera, debido a que parece estar muy ocupado para compartir con ellos.

“Qué ponemos nosotros? Qué bonito es lo bonito! Ustedes saben que han dejado huella en toda una generación”, “Gracias por proporcionar estos momentos inolvidables“, “RBD siempre va a ser especial en mi corazón y no hay nada que cambie esto”, “Mi corazón no puede con esto”, “Hagan una gira ahí de buena”, “Socorro, RBD está vivo“, “Mis RBD por siempre”, “Una familia”, “Quiero un show”, “Mi infancia en una foto”, “Qué felicidad”, “Por fin, RBD para siempre”, “Los amo mucho”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Alfonso ‘Poncho’ Herrera se mantiene ausente

La banda estuvo conformada por seis integrantes y, por ello a muchos les volvió a causar curiosidad que nuevamente Alfonso Herrera no estuviese con el resto de los artistas que en algún momento se convirtieron en más que compañeros de trabajo.

Sin embargo, él comentó el contenido compartido por Anahí y escribió: “Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”, palabras que terminaron siendo las más destacadas, pues muchos quieren conocer el motivo real por el que no asistió. Por ello, la también cantante le dijo: “Te extrañamos. Qué lastima que no pudiste venir”.

“¿Qué dijo Poncho para no estar? Quiero la respuesta en mi mesa a las 2 de la mañana”, “Y Poncho? Falta uno”, “Falta Poncho”, “Faltó el Poncho”, fueron algunas de las impresiones tras no verlo en las imágenes compartidas el pasado domingo.

