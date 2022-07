¿Regresan a los escenarios? Dulce María ofrece detalles que da esperanzas a los fanáticos de RBD

La exRBD Dulce María mencionó que se encuentra sosteniendo conversaciones con el resto de la agrupación para trabajar en lo que sería el nuevo proyecto para que todos vuelvan a compartir juntos el escenario y poder ofrecerle un show de calidad a todos sus fanáticos que aún siguen disfrutando de sus anteriores temas musicales.

“De hecho ya estábamos a nada de firmar, ahora, justo antes de los 2000’s (Pop Tour), estábamos ya a nada, teníamos dos fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló otra vez, bueno, más bien se canceló la gira que íbamos a hacer, obviamente cada quien volvió a agarrar su camino”, dijo la también actriz en el programa ‘Ventaneando’.

A su vez, explicó que en lo personal lo que sus fanáticos la han hecho vivir con el pasar de los años ha sido completamente único, así como también es su deseo volver a compartir con quienes fueron sus compañeros en la serie.

“Mira, más que gira mundial y todo lo que están diciendo, yo siento con que se lograra hacer algo donde pudiéramos estar todos, sería hermoso, sería como una explosión de amor y agradecimiento, de todo, para los fans, para toda la generación y sería muy bonito, ojalá se pueda dar”, manifestó en el mencionado programa a través de un contacto telefónico.

La mexicana aprovechó para hacer un llamado a todos aquellos que en los últimos meses han estado arremetiendo no solo en su contra, también en la de algunos de sus compañeros, y es que varios seguidores piensan que uno de ellos no se querría reunir con el resto de la agrupación.

“Yo creo que todos, o al menos yo te hablo por mí, tenemos un gran cariño, un gran respeto, admiración a todos y que más allá de cuanto tiempo pase, lo que vivimos es único y que también los mismos fans deberían de abrazar eso, y abrazarnos a cada uno de nosotros porque eso haría más fácil probablemente que nos juntemos pronto”, agregó.

¿Cómo reaccionó su hija al verla en un espectáculo?

La cantante mexicana mencionó que fue el pasado mes de junio cuando su hija, María Paula de año y medio la vio por primera vez en el escenario, hecho que la habría llenado de nostalgia tras ver su reacción y querer compartir con su madre al verla cantar.

“Fue justamente ahorita en los 2000’s Pop Tour en Monterrey, pensé que le iba a asustar el ruido y todo y no, estaba feliz de la vida y cuando me vio en el show se quería subir conmigo, entonces me derretía de amor”, dijo.

Además, explicó que de ninguna manera le gustaría influir en las decisiones que tome su hija en cuanto a su carrera profesional, pues le agradaría que ella sola tome la determinación. View this post on Instagram A post shared by Dulce Maria (@dulcemaria)

“A la vez no me imagino el que me diga quiero hacer esto, quiero que disfrute, que sea feliz, que estudie, que se prepare para lo que quiera, y si es su vocación, si es lo que ella quiere, son sus sueños, ya la apoyaremos, pero no es algo que yo quiera como impulsar o presionar a que ella vaya a algún lugar”, añadió.

