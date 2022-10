Exintegrantes de RBD se reunieron para celebrar la boda de Maite Perroni y conmueven al cantar un clásico

La cantante Maite Perroni y el productor de televisión Andrés Tovar este fin de semana tomaron la determinación de dar un nuevo paso en su relación amorosa, y es que finalmente se convirtieron en marido y mujer en una ceremonia que decidieron realizar en Valle de Bravo, México, en compañía de sus seres queridos más cercanos.

Desde el domingo han ido revelando algunas imágenes de las personas que asistieron a este especial momento, y los seguidores de Perroni quedaron completamente sorprendidos al ver a Anahí, Christopher Uckermann y a Christian Chávez, sin duda para muchos fue de gran alegría verlos juntos, pues seguramente fueron infinidades de personas las que volvieron a su juventud al observar parte de los exintegrantes de RBD unidos en esta ocasión tan particular.

“Qué nostalgia!!! Los amo hermanos de alma. Qué regalote al corazón abrazarnos fuertísimo. Nos faltan dos! @dulcemaria @ponchohd”, fue el mensaje que ha recorrido las diferentes plataformas al verlos compartiendo de nuevo.

En cuestión de segundos las fotos se viralizaron al ver que varios de ellos lograron acomodar su agenda para celebrar el amor de una de las que fue protagonista de una serie que hasta el momento sigue sonando y que a infinidades de fanáticos les encantaría volverlos a ver en un escenario recordando sus éxitos.

A su vez, Anahí no perdió la oportunidad de manifestarle lo agradecida que se sentía al poder compartir con ella un hecho tan especial como este. Por ello, le dedicó unas emotivas palabras acompañada de una foto juntas.

“Cuanto celebro tu felicidad! No te imaginas lo que hoy se llenó mi corazón. Verte feliz me hace taaaan feliz. Te mereces todas las alegrías de este mundo!! Te amo! Y amo esto tan grande que nos une y que el tiempo solamente fortalece más y más. Gracias por hacerme parte de este día tan especial. Muchas felicidades“, añadió. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Exintegrante envió conmovedor mensaje

Dulce María fue una de las que no estuvo compartiendo con ellos. Sin embargo, envió un mensaje a través de sus redes sociales para manifestar lo contenta que se sentía al ver que una de sus amigas estuviese tan repleta de alegría por haber dado un nuevo paso con el hombre que desea que la acompañe por el resto de su vida.

“Felicidades @maiteperroni @atovar deseo que su matrimonio esté lleno de amor y bendiciones! Y que sigas cumpliendo tus sueños! Estoy con ustedes de corazón. Te ves hermosa“, fueron las palabras que la también actriz compartió en sus historias de Instagram. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

