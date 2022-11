Chiquibaby muestra cómo le tiembla un sólo ojo, por estrés del partido de México en el Mundial Qatar 2022

Chiquibaby sigue llevando entretenimiento para todo su público desde sus redes sociales. La ex conductora de Hoy Día es una profesional en su oficio y carrera, razón por la cual no se permite bajar la cabeza. Y se mantiene por ende muy conectada con el tema de actualidad, ya que ella también está viviendo el Mundial de Qatar 2022 en la sede de la noticia misma, y como era de esperarse la comadre de Adamari López está apoyando con todo a su selección mexicana, vistiendo la camiseta tricolor con mucho orgullo, sin embargo, su emoción no ha podido ocultar el tremendo estrés que le genera el hecho de que hoy juega México, su primera partido.

Hoy se enfrenta la selección mexicana a Polonia, este será el primera partido del equipo azteca en el Mundial Qatar 2022. En el Grupo C, México deberá medirse ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

El Tri se enfrentará a la Argentina de Messi el próximo 26 de noviembre, y si para este primer encuentro de México, Chiquibaby ya está con un ojo tembloroso, no sabemos qué le pasará cuando los suyos estén en la cancha frente a Lionel, un partido que desde ya sabemos será aún más intenso que el debut del Tri ante los polacos, dado que Argentina perdió hoy su primer partido.

Argentina llegará inspirada y necesitada de la victoria, ya que hoy el equipo de Messi perdió su primer partido en este mundial, hasta ahí llegó el invicto de la selección de Leo, quien hoy tuvo que aguantar perder ante Arabia Saudita por un marcador de 2 a 1 en el tablero final.

El mundial de Qatar no le ha dado un buen recibimiento a la antigua estrella del FC Barcelona, y ahora México espera su suerte contra Polonia, pero los ánimos a favor del Tri están elevados y las esperanzas al máximo, el cuadro azteca va por la victoria y así esperan recibir a Argentina, que ya va restando en el marcador general.

Lee más de Chiquibaby aquí:

Adamari López le envía un emotivo mensaje a Chiquibaby tras su salida de Telemundo

Despido masivo en ‘Hoy Día’: Sacan a Chiquibaby, Rebeka Smyth, el Chef Oropeza y más talentos

Chiquibaby muestra la decoración navideña de su hogar