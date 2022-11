Ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, podría entrar a La Casa de los Famosos 3

Héctor Sandarti y Jimena Gallegos serán los conductores de La Casa de los Famosos 3, la confirmación de esta noticia la lanzó Telemundo a través de la cuenta de Instagram Telemundorealities. A esta información reaccionaron algunas famosas como Julia Gama y Brenda Zambrano, quienes fueron parte de la segunda temporada de este show.

Pero así como interactuaron con el post ex miembros de la casa, así lo hicieron tres personas que nunca han entrado al reality, Lorenzo Méndez, ex de Chiquis Rivera, es uno de ellos. A su nombre de suman los de William Valdés y Clovis Nienow.

El hecho de que ellos tres hayan reaccionado al mensaje ha generado todo tipo de especulaciones, y algunos creemos que Lorenzo, el ex de Chiquis Rivera, podría ser el nuevo Toni Costa de esta temporada. Y es que antes de este show, el mundo conocía al español por ser instructor de Zumba, coreógrafo del programa “Mira Quién Baila All Stars” y por haber sido la pareja sentimental de Adamari López.

En el caso de Méndez, aún cuando muchos saben de su carrera musical, ésta nunca fue tan sonada como su relación con Chiquis Rivera, con quien se casó y de quien se divorció este año.

Pero ojo, cualquiera que integre la casa más famosa y polémica de Telemundo deberá abrir bien los ojos y no cometer el mismo error de Toni, quien rumbo a la final, a ojos del público, se alió con quienes no debía y terminó perdiendo la popularidad y la simpatía del público televidente, y es que aunque quedó entre los primeros cuatro lugares, podría haber subido varios peldaños más, sino se hubiese aliado a Ivonne Montero y no en su contra.

