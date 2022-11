Le llueven críticas en internet a joven canadiense que se planteó quedarse con billete de lotería ganador de su tío

Una de las circunstancias que siempre suele generar conflictos familiares es el tema del dinero, es por ello que por ahí se dice que es mejor no hacer negocios con gente de la familia y mucho menos hacer o solicitar algún préstamos con alguno de ellos, ya que si por alguna circunstancia las cosas no salen bien o no puedes pagarlo, esto generará un cisma en tu hogar.

Sobre el tema, una joven canadiense que decidió mantenerse en el anonimato, recurrió a un foro de internet para plantear un dilema ético y moral que atravesó hace unos días cuando uno de sus tíos le pidió revisara en una página web si había ganado la lotería, ya que él no podía hacerlo.

“¿Soy una idiota?” es la manera en cómo esta chica tituló su post de desahogo, en donde contó cómo es que su tío le pidió le hiciera el favor de checar el resultado de sus tickets de lotería, ya que en esos momentos no podía hacerlo pues no se encontraba en casa.

La joven aceptó hacerle el favor y el hombre le envió fotos de sus boletos de lotería. Al revisar los resultados desde una app, la chica se enteró que su tío había ganado algunos juegos gratis y uno de estos, una semana después, le dio la cantidad de $9,000 dólares.

Esta situación hizo que la sobrina sintiera cierto arrepentimiento de haberle notificado esto a su tío y de no haber jugado ella misma ese juego que le otorgó tal cantidad de dinero. Además, también indicó que esperaba que su tío le diera parte del premio pues fue ella quien eligió el ticket ganador.

De igual manera, confesó que por un momento pensó en notificarle a su tío que había ganado una cantidad menor para ella quedarse con el resto, pero al final no lo hizo. Además, aseguró que no sentía remordimiento alguno de sus ideas puesto que ella y su pariente realmente no son muy cercanos.

“Quiero decir, nos hemos visto 2 veces en los últimos 15 años, una en una boda y otra en un funeral. No soy cercano a nadie de ese lado de la familia, por lo que alienarlos es, bueno, nuestra dinámica actual, de verdad”, explicó.

Como era de esperarse, la confesión de esta mujer generó todo tipo de comentarios, la mayoría criticándola precisamente porque pensó en quedarse con un dinero que no era suyo y sobre todo, porque si le hizo el favor a su tío era sin pensar que recibiría algún tipo de beneficio.

