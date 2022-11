Lili Estefan y Sofía Vergara seducen a los internautas con sensuales vestuarios para ir a cenar

La presentadora Lili Estefan en su cuenta personal de Instagram compartió una particular foto acompañada de Sofía Vergara, momento que sin duda causó gran alegría en sus seguidores de la mencionada aplicación.

Ambas decidieron lucir vestidos negros y ceñidos a sus esbeltas figuras, hecho que sin duda dejó poco a la imaginación de los usuarios de la red social de la camarita. Además, Estefan le dedicó un particular mensaje a la actriz y, es que aparentemente habría encendido la alarma contra incendios del lugar en el que se encontraban.

Además, manifestó el orgullo que siente por la colombiana, al tiempo que destacó que en ella todo se mantiene igual.

“Qué manera de divertirnos anoche contigo @sofiavergara no has cambiado NADAAAAA. Te AMOOOOOOOOO y quiero ese collar, que sigan las bendiciones y estamos muy orgullosos de ti!!! Aunque dispares las alarmas de fuego en los restaurantes #barranquilla in the house baby. Love uuuuu”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar tras ver la foto en la que ambas decidieron posar juntas y, es que los fanáticos de ambas personalidades del mundo del entretenimiento no dudaron por un segundo en dejarle expresiones positivas por el encuentro que recientemente realizaron.

Además, varios de los internautas se tomaron el tiempo para recordarle a ambas lo lejos que han logrado llegar con su talento, así como también resaltaron la “belleza” de las dos y, mucho más si se encuentran juntas.

“Qué bellas las dos”, “Guapísimas”, “Tú eres la risa y la alegría”, “Muchas bendiciones para las dos”, “Bellezas, son súper divertidas”, “Qué bellas y súper simpáticas las dos. Bendiciones”, “Qué hermosa foto, debe ser muy ella en persona. Saludos desde Venezuela”, “Esas dos latinas y queridas juntas, prendiendo las alarmas”, “El collar te llega antes de Navidad”, “Esto fue fuera de serie”, “Qué viva Colombia”, “Ella es un amor”, “Tan lindas las dos”, “Cuando se juntan dos divas y quedan divinas“, “Orgullo latino, que siga adelante y no cambies”, “Qué linda se mantiene Sofía”, fueron algunas de las impresiones que se registraron en el post.

