¿A quién favorecen los precedentes? España y Costa Rica asumirán su primer compromiso en una Copa del Mundo

La España de Luis Enrique, tercera selección más jóven del Mundial Qatar 2022 hará hoy su debut frente a la Costa Rica de Keylor Navas en el estadio Al Thumana, ubicado en Doha.

Ambas naciones disputarán su primer partido en una Copa del Mundo, previo a un trío de choques amistosos que favorecen a La Roja con dos victorias y un empate.

Vistos los precedentes se espera un partido con goles, pues en los tres partidos que acumulan se han dado un total de 12 goles, promediando 4 tantos por juego.

Costa Rica buscará mejorar su mejor actuación en mundiales, luego de sellar su mejor participación en Brasil 2014 cuando llegó a cuartos de final, instancia en la que cayó con Países Bajos en Penales (4-3).

España por su parte solo ha llegado a semifinales una de sus últimas 13 presentaciones y fue cuando ganó la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Sin embargo, se ha clasificado como primera de grupo en cuatro de sus últimos cinco mundiales.

Luego de que España ganara Sudáfrica 2010, cayó eliminada en fase de grupos en Brasil 2014. Para Rusia 2018 se quedó en octavos de final con la anfitrona en penales (4-3) con un seleccionador interino tras el despido de Julen Lopetegui días antes de su debut por anunciar su contratación como director técnico del Real Madrid.

España y su gol número 100

Si algún jugador de La Roja marca un gol pasará a la historia de la selección, pues se adjudicará el tanto número 100 de la historia del país en la Copa del Mundo.

