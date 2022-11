Black Friday 2022: a qué hora abrirán los grandes retailers como Target, Costco, Walmart

Ya estamos a nada de iniciar las compras del Black Friday. Muchas tiendas comenzaron con ofertas antes de tiempo y las promociones de venta en línea también están ofreciendo importantes ofertas.

Y a pesar de que las ventas comenzaron con anticipación muchos estadounidenses esperan con ansias asistir personalmente a las tiendas para llenarse de adrenalina ante la emoción de conseguir la mejor de las ofertas.

Este año Deloitte señala que los consumidores gastarán un promedio de $500 durante los eventos de compras Black Friday y Cyber Monday (del jueves 24 de noviembre al lunes 28 de noviembre), un 12 % más que el año pasado, y se según la Federación Nacional de Minoristas, se espera que 166.3 millones de personas compren en esta temporada.

Horarios de tiendas:

– Amazon, comenzó sus ofertas el 1 de noviembre

– American Eagle Outfitters, cerrado

– Apple Store, abre a partir de las 8 am

– Athleta, horarios varían dependiendo de su localidad

– Banana Republic, horarios varían dependiendo de su localidad

– Bass Pro Shops, 8 am a 6 pm

– Bath & Body Works, 6 pm a medianoche

– Bed Bath Beyond, 6 am a 10 pm

– Belk, 7 am a 10 pm

– Best Buy, 5 am a 10 pm

– Big Lots, 7 am a 12 am

– Cabela’s, 8 am a 6 pm

– Costco, 9 am a 8:30 pm

– CVS, 8 am a 10 pm

– Dick’s Sporting Goods, 6 am a 10 pm

– Gap, horarios varían dependiendo de su localidad

– Home Depot, abierto desde las 6 am

– Home Goods, abre desde las 7 am

– Ikea, de 10 am a 9 pm

– Kmart, 6 am a 12 am

– Kohl’s, abierto desde las 5 am

– Lowe’s, de 6 am a 10 pm

– Macy’s, de 6 am a 11:59 pm

– Marshalls, abierto desde 7 am

– Michaels, de 6 pm a 12 am

– Modell’s, de 6 pm a 1 am

– Nordstrom, de 9 am a 9 pm

– Office Depot/Office Max, horario regular

– Petco, horarios varían dependiendo de su localidad

– PetSmart, de 7 am a 9 pm

– Sam’s Club, de 10 am a 8 pm

– Sephora, horarios varían dependiendo de su localidad

– Target, abierto desde las 7 am

– TJ Maxx, abierto desde las 7 am

– Ulta, de 6 am a 10 pm

– Walgreens, abierto en horario regular

– Walmart, de 6 am a 11 pm

– Zales, de 8 am a 9 pm

Nota: se recomienda consultar horarios de tiendas locales porque puede haber variaciones.

