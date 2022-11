Chris Hemsworth se alejará de la actuación por un tiempo tras predisposición genética de Alzheimer

El australiano Chris Hemsworth hace algunos días habló de su situación de salud y, sin duda generó una gran sorpresa a su fanaticada tras ser uno de los actores con mayor reconocimiento en el mundo en este momento por los papeles que le ha tocado interpretar.

El también productor explicó que tiene cierta predisposición genética de padecer Alzheimer, hecho que encendió las alarmas no solamente en sus familiares, también en quienes están atentos a lo que hace constantemente en el mundo del entretenimiento.

A su vez, manifestó a la revista Vanity Fair su mayor miedo frente a esta compleja situación que con el pasar del tiempo podría comenzar a padecer y, es no lograr reconocer a sus parientes más cercanos, debido a que no depende él el hecho de poder controlar esa enfermedad que con el tiempo va avanzando.

“La idea de tal vez no recordar a mi mujer y a mis hijos, es posiblemente mi mayor temor“, detalló.

Sin embargo, no todo fue visto de manera negativa porque considera que es muy oportuno para poder atenderse a tiempo y, posiblemente evitar o extender el tiempo antes de la presencia de esta afección que termina atacando progresivamente la memoria.

Chris Hemsworth se dedicará a su familia

Hemsworth se encuentra de gira promocional, por ello considera prudente terminar de cumplir con los compromisos laborales para luego darse un tiempo para él alejado de los reflectores y buscar otras opciones que le muestren beneficios a su salud y así poder seguir compartiendo con sus seres queridos.

“Para mí tener esta información es algo positivo porque sino, no habría hecho ciertos cambios. Desde que terminé de grabar la serie, lo único que he hecho es ir finalizando proyectos y cosas que ya tenía firmadas. Ahora, cuando se acabe la gira promocional me iré a casa y descansaré con mis niños y mi esposa e intentaré simplificar las cosas”, añadió al mencionado medio.

La pareja de Elsa Pataky mencionó que se había dado cuenta que su memoria estaba atravesando por ciertos procesos que no eran normales y, como en su familia existían personas con estos antecedentes tomó la determinación de hacerse un estudio médico para evaluar su caso.

