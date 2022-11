Quentin Tarantino: “Los actores de Marvel no son estrellas de Hollywood”

El realizador Quentin Tarantino opinó que los actores de Hollywood que son llamados a interpretar personajes de Marvel no son verdaderas estrellas de cine.

Durante el podcast “2 Bears, 1 Cave” el productor de cine dio a conocer su postura en relación a los actores que son llamados por Marvel, indicando que ellos se vuelven famosos por los personajes de cómics y no por su talento.

“Parte de la ‘Marvelización’ de Hollywood es tienes a todos estos actores que se han vuelto famosos interpretando a estos personajes”, dijo Tarantino.

“Pero no son estrellas de cine. ¿Cierto? Capitán América es la estrella, no Chris Evans. Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces… pero los personajes de la franquicia son los que se convierten en estrellas“.

Asimismo, el cineasta negó odiar las películas de Marvel, sino que no le gusta que este tipo de proyectos porque actualmente Hollywood solo está interesado en ellos.

“Si estas películas salieran cuando yo tenía veinte años, estaría jodi**mente feliz y las amaría por completo. Quiero decir, no serían las únicas películas que se harían. Serían esas películas entre otras películas“, comentó el productor.

También te puede interesar:

–Kanye West acusa a Quentin Tarantino y a Jamie Foxx de robarle la idea de un video musical para crear la cinta ‘Django Unchained’

–Yanet García exhibe su infartante retaguardia usando un vestido de red y tanga hilo dental

–Hija de Kobe Bryant pide orden de alejamiento contra acosador fanático de las armas

–Emily Ratajkowski acalora Instagram posando con un minibikini que apenas cubre lo más íntimo

–Andrés García estuvo a punto de morir por una neumonía y consumo de sustancias

–Kanye West competirá nuevamente por la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024

–Olivia Wilde reaparece en público tras su separación de Harry Styles