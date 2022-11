Carlos Calderón rompe el silencio sobre su situación: “León me comunicó a mí y a su mamá, su deseo de que estuviéramos juntos”

“León me comunicó a mí y a su mamá, su deseo de que estuviéramos juntos”, de manera sorpresiva, como nos comenzó a acostumbrar desde que inició una relación con Vanessa Lyon, Carlos Calderón rompe el silencio y elige la mesa de Thanksgiving o ‘Acción de Gracias’ de ‘Despierta América’ para hablar de su situación personal actual.

Después de casi 6 meses de pesadilla, separación, demanda por violencia, arresto a la madre de su hijo, exposición pública de parte de ella, Vanessa Lyon, acusaciones de extorsión, narcisismo, dejarla en la calle, y una sorpresiva reconciliación, Calderón abre su corazón en su casa, el show de las mañanas de Univision.

“Estoy muy, muy agradecido este año, un año que ha sido de los más difíciles de mi vida, me puso de rodillas, puso a prueba mi fe, a mis amigos, a mis compañeros, a ustedes en casa… Así que agradezco cada palabra, cada gesto de apoyo, cada palmadita en la espalda, y le agradezco mucho a mi hijo, León, porque con su cortísima edad, me contagió de su amor, y me comunicó a mí y a su mamá, su deseo de que estuviéramos juntos, fue algo increíble en todos estos meses de lucha, así que muy agradecido”, dijo.

Y con estas palabras, sin entrar en muchos detalles, confirmó no solo la reconciliación que te contamos en exclusiva, sino también que fue una decisión que tomaron por León, el hijo que hoy los estaría uniendo de nuevo.

Vanessa Lyon y Carlos Calderón nuevamente juntos en el concierto de Christian Nodal. Foto: Vanessa Lyon/Instagram

Como te contamos, la sorpresa de la reconciliación nos la llevamos cuando, confirmamos el rumor, el día que vimos juntos en el concierto que dio Christian Nodal en Miami, como parte de su Forajido Tour. Entre el público, y aunque Carlos Calderón se semi-escondía detrás de su sombrero, los vimos muy románticos, con caricias, besos y dedicatorias de canciones.

Pero antes de llegar a este momento, fue mucho lo que pasó, y todo comenzó en abril de este año, cuando Calderón interpuso una demanda contra la actriz venezolana por violencia, la acusó de haber sido agresiva verbal y físicamente y, aunque luego se habría arrepentido y le habría pedido a la policía que no la arrestara, sí llamó al 911 y sí Lyon terminó fichada por la ley.

Venessa Lyon fue detenida por supuesta agresión na Carlos Calderón. Foto: Policía Miami-Dade

Luego vino la demanda por la tenencia de León, el pedio de ADN, no porque dudara que era su hijo, sino como parte del protocolo para pedir tener derechos sobre el niño, ya que Vanessa es madre soltera, la pareja nunca llegó a casarse, de hecho cuando quedó embarazada, ella aún estaba casada con el músico Marcus Nand.

Carlos Calderón y su prometida Vanessa Lyón serán papás. Foto: Despierta América

Pero estos casi 6 meses de pelea en corte y en redes sociales, parecen haberse diluido hasta el momento en nombre de aquello que sin duda es el milagro y el verdadero amor de ambos: su hijo León.

MIRA AQUÍ COMO CARLOS CALDERÓN HABLA DE SU AÑO DE PESADILLA:

