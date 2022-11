Estados Unidos supera los 600 tiroteos masivos por tercer año consecutivo

Estados Unidos ha visto más de 600 tiroteos masivos durante tres años consecutivos.

Según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive (GVA) han habido 609 incidentes en 2022 en los que cuatro o más personas, además del atacante, recibieron disparos, lo que pone a Estados Unidos en camino de alcanzar alrededor de 675 para fin de año.

El año pasado se produjeron 690 tiroteos masivos en todo el país, frente a los 610 de 2020 y los 417 de 2019.

American mass shootings by year:



-2014: 273

-2015: 336

-2016: 383

-2017: 348

-2018: 336

-2019: 417

-2020: 610

-2021: 690

-2022: 601 [on pace for ~675] https://t.co/hxFmaXufqy — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) November 20, 2022

“El país está a tres tiroteos masivos de 2022, siendo el segundo total anual más alto desde que comenzamos a rastrear datos”, dijeron el miércoles los investigadores de la base de datos GVA. Para el jueves, el país estaba a solo dos tiroteos de ese oscuro hito.

Cinco personas murieron en un tiroteo masivo en el club nocturno Club Q en Colorado Springs, Colorado, a principios de esta semana, y seis murieron el miércoles en un Walmart en Chesapeake, Virginia.

Las muertes recientes se suman al sombrío número total de muertes por violencia con armas de fuego en Estados Unidos este año, que la base de datos del Archivo de Violencia con Armas sitúa en 39,816.

Más de 18,000 de esas muertes fueron homicidios, mientras que alrededor de 21,500 fueron suicidios. GVA had never logged a month of 60+ mass shootings before 2020.



It happened five times in 2020, six times in 2021, and now six times again this year.



November is not on pace to eclipse 60 – on par with previous years' data. https://t.co/nYp03EgWjb— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) November 22, 2022

“GVA nunca había registrado un mes de más de 60 tiroteos masivos antes de 2020. Ocurrió cinco veces en 2020, seis veces en 2021 y ahora seis veces más este año”, dijeron los investigadores de GVA después del incidente de Colorado.

Estados Unidos ha experimentado un promedio de 1,68 tiroteos masivos por día en lo que va del año, según GVA. El promedio ha estado por encima de 1 cada año desde 2019, con 1.9 tiroteos masivos por día en 2021.

También lee:

· Sospechoso del tiroteo en el Club Q de Colorado se enfrenta a cargos de asesinato y crímenes de odio

· Tiroteo en un Walmart en Virginia deja varios muertos, según reporte

· Autoridades reportan un tiroteo masivo con varios muertos y lesionados en un Walmart en Virginia