Video: Doctores continúan cirugía de un niño pese a quedar en la oscuridad tras ataque con misil ruso

Un video viral compartido por un periodista ucraniano en Twitter muestra a un equipo de médicos que continúa con la cirugía cardíaca de un niño en Kiev después de que un misil ruso sumiera la sala de operaciones en la oscuridad.

Las fuerzas rusas han atacado cada vez más la red eléctrica de Ucrania con ataques con misiles, ya que los políticos de Moscú dijeron anteriormente a la televisión estatal rusa que apoyaban el cierre de la energía de Ucrania, lo que provocó la hambruna y la congelación de los ucranianos.

Se ha mostrado que los misiles explotan cerca de las instalaciones de energía, dañando la infraestructura. El miércoles, Kiev fue objeto de un ataque que mató a seis, hirió a 30 y destruyó infraestructura crítica.

Los ataques dañaron el suministro eléctrico de Kiev y muchos residentes y organizaciones se quedaron sin electricidad.

El video del niño siendo operado en Kiev

El ataque provocó una pérdida de energía en un hospital de Kiev cuando un niño estaba siendo operado del corazón.

Un video muestra a un equipo de cirujanos que continúa la operación con luz limitada. Aparte del resplandor de los faros de los cirujanos, la oscuridad cubre la sala de operaciones. La brillante luz cenital que normalmente se ve en los quirófanos no está encendida.

Heart surgery in Kyiv.

A child is being operated on, and power goes off due to a Russian missile attack.

Surgeons carry on with their batteries and power generators. pic.twitter.com/G1fxWd6Lii — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) November 23, 2022

“Cirugía de corazón en Kiev. Un niño está siendo operado y se va la luz debido a un ataque con misiles rusos“, tuiteó la periodista de The Kyiv Independent, Illia Ponomarenko. “Los cirujanos continúan con sus baterías y generadores de energía”.

El video dura casi dos minutos y ha sido visto más de 360,000 veces. Ha sido retuiteado más de 5,000 veces.

Aparentemente, los médicos hablan ruso en el video, y un usuario de Twitter respondió al tuit de Ponomarenko con una versión del video que incluía subtítulos en inglés.

“Así es como realizamos la cirugía cardíaca hoy”, dijo el filmador mientras filmaba a los cirujanos en la sala de operaciones, y agregó que la cirugía implica un bypass cardiopulmonar, que el equipo esperaba alimentar con un generador. El niño se someterá a una cirugía para reemplazar dos válvulas cardíacas.

Durante el video, la persona que filma le pregunta a otro médico si todo está estable. Cuando el médico lo confirma, el filmador insta al personal a “tratar de terminar antes”.

Cientos de usuarios de Twitter respondieron al video, muchos de los cuales elogiaron a los cirujanos como héroes.

Después de los ataques, The Kiev Independent tuiteó que la electricidad para los residentes de Kiev se reduciría a dos o tres horas al día hasta que se restableciera completamente la energía.

“[El director ejecutivo de DTEK, Dmytro] Saharuk dijo que se ha restablecido la electricidad a alrededor del 30% de los residentes de la ciudad”, tuiteó The Kyiv Independent el jueves por la noche. Saharuk said electricity has been restored to around 30% of the city’s residents. DTEK will reportedly revert back to scheduled power outages once the system is stabilized.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 24, 2022

También lee:

· Rusia dispara casi 400 misiles contra Ucrania en un solo día

· Los soldados rusos no tienen “ni idea de qué hacer” en Ucrania, dicen sus familias

· Muere bebé recién nacido durante un ataque ruso en un hospital de maternidad: funcionario ucraniano