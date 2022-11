Héctor Sandarti envió un mensaje tras conocerse que conducirá ‘La Casa de los Famosos 3’

Telemundo hace algunos días anunció que ‘La Casa de los Famosos‘ tendrá una tercera temporada y, además aprovecharon de informar que manejan fecha de estreno y, es que se trata del martes 17 de enero. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los nombres de los concursantes que en esta ocasión asistirán.

Además, la planta televisiva dio otra noticia vinculada con los presentadores, debido a que serán los mismos de la tercera temporada, fue así como confirmaron que Jimena Gállego y Héctor Sandarti seguirán bajo la conducción.

“Gracias @telemundo por seguir confiando en mí para estar al frente, junto con mi querida Jimena, de este gran proyecto. Estamos listos y vamos por más!!!”, fue el mensaje que acompañó el post que compartió en la red social.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar en la mencionada publicación, debido a que varios internautas se manifestaron por el mensaje que envió el guatemalteco. Además, muchos aprovecharon para tomarse un momento y decirle que es una persona con bastante “sencillez”.

Los usuarios de la mencionada plataforma expresaron que no les gustaría ver a otra participante como lo fue Daniella Navarro, quien fue vinculada con al menos tres de los otros compañeros que también compartieron con ella en el mismo sitio.

“Felicidades”, “Quizás te vea Héctor, voy a andar por ahí… jajajajajaja”, “Desde Uruguay te veo Sandarti! el mejor conductor de este formato!!! Genio”, “Felicidades cuñis”, “No hay nadie confirmado”, “Felicidades Héctor Sandarti, te lo mereces, eres un gran conductor, un abrazo”, “Espero que esta nueva casa tenga gente menos agresiva, que no hayan como Daniela”, “Qué alegre, gracias Sandarti por tu sencillez y carisma viva Guatemala”, “Ojalá no permitan vulgares, pleiteras como la Daniela”, “Felicidades”, “Cuándo empieza?”, “Me alegro mucho paisano”, fueron algunos de los comentarios que se registraron en el post.

Jimena Gállego seguirá en la tercera temporada

La mexicana a través de la red social de la camarita compartió lo emocionada que se siente por continuar siendo parte de la próxima temporada de ‘LCDLF’.

“El drama, el romance, la intensidad… La telenovela de la vida real ¡regresa el martes 17 de enero de 2023! ¡Ya más que lista para esta temporada! Cuéntenme en los comentarios ¿Quién ha sido tu famosos favorito, a quién quiere ver en enero?”, escribió.

Te puede interesar:

· Héctor Sandarti habría asistido enfermo a una celebración y otros podrían estar contagiados de covid-19

· Tras ola de despidos Telemundo confirma a sus conductores para La Casa de los Famosos 3

· Ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, podría entrar a La Casa de los Famosos 3