Kendall Jenner se convertirá en vaquera, cambia el glamour de Hollywood por los caballos de rancho

El caballo de Kendall Jenner tendrá un bebé y parece que esto la ha motivado a cambiar de vida, al menos por un tiempo, razón por la cual podría haber tomado la decisión de dejar atrás glamour de Hollywood para disfrutar la vida de rancho y de uno que en efecto tendrá caballos.

la segunda temporada de ‘The Kardashians’ la joven modelo lo dijo alto y claro: “Tengo muchas ideas y muchas cosas que me encantaría hacer en la vida, así que estoy emocionada de continuar explorando todas esas cosas, pero me voy a mudar a un rancho“.

A tanto llega su amor y pasión por los caballos que ella misma se considera una ranchera de verdad, en dicho episodio hasta se lo dejó claro a su mánager: “Soy una vaquera de verdad”. El día, por ejemplo, en que su caballo tuvo a su bebé, ya la modelo se pronunciaba al respecto, según reportó Showbiz:

“Jenner le dijo a su equipo de belleza: ‘Acabo de recibir la noticia. Tenemos un embrión, ¿recuerdas que te pedí esperma? Jen dijo: –Realmente quiero conseguir algo genial para Kendall para su cumpleaños-, y yo dije: -Esperma. Esperma de caballo-“.

La hermana mayor de Kylie Jenner parece no tener problemas con rehacer su vida y mudarse, ya que actualmente se encuentra completamente soltera, y es que si bien es cierto, ésta ha estado en una relación intermitente con el jugador de la NBA desde 2021, Devin Booker, también es cierto que por la razón que sea vuelve a estar soltera.

Las razones por las cuales podrían haberse separado, por otra parte, fueron expuestas por E! News: “Sus horarios no estaban alineados y finalmente la relación realmente siguió su curso. No hay mala sangre. No fue una ruptura terrible”, dijo una fuente allegada a la pareja.

Showbiz también retomó el resto de declaraciones compartidos por dicho medio, en donde aseguran que Kendall está contenta con cómo está su vida recientemente: “Kendall está muy animada desde la separación. Ha estado muy ocupada y está tratando de llevar su empresa al siguiente nivel, y está realmente enfocada en el trabajo. No está realmente dispuesta a tener citas en este momento“, agregó la fuente.

