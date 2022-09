Kendall Jenner asegura que la gente tiene una percepción inexacta de ella y de su controvertida familia

Kendall Jenner cree que hay “tantas narrativas falsas” en torno a su familia. Si bien la modelo logró fama mundial al protagonizar el reality show, ‘Keeping Up with the Kardashians’, cree que el público tiene una percepción inexacta de ella.

“Hay tantas narrativas falsas [sobre nosotros]. Mucha gente cree que te ha entendido cuando no sabe ni la mitad de lo que eres. Puede parecer muy injusto porque yo no soy así. A veces, eso me afecta. Pero luego me miro en el espejo y me digo: ‘Sé quién soy, así que ¿qué importa lo demás? Todo lo demás es sólo ruido“, advirtió la maniquí.

La supermodelo confesó que se sentía “extremadamente sobrecargada de trabajo” en sus veinte años y admitió que dar un paso atrás ha hecho “maravillas” para ella.

Mira aquí la entrevista

Durante una participación en el podcast ‘On Purpose’, Kendall dijo al presentador Jay Shetty: “Cuando era más joven, decidí que quería ser modelo. No lo dejé hasta que tuve 24 años, y entonces me dije: ‘Ok, creo que tengo que dar un paso atrás’. Hubo un núcleo de cinco años en los que estuve extremadamente sobrecargada de trabajo, no era muy feliz. Sentía que decía que sí a todo porque me sentía realmente agradecida de estar en la posición en la que estaba”.

Finalmente, Kendall decidió hacer de su bienestar su prioridad número uno, por lo que ese cambio de enfoque ha transformado su vida.

“Ya no era feliz, así que tuve que ponerme esos límites. Tengo que empezar a decir no cuando pueda y empezar a dar prioridad a mí y a mi bienestar. Me ha sentado de maravilla“, finalizó la modelo.

