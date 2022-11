Poncho sigue sin aparecer, pero Christian Chávez dice: “RBD somos una familia, de corazón”

Christian Chávez habla de la reciente reunión que tuvo junto con Anahí, Dulce María, Maité Perroni y Christopher Uckermann y que se dio a conocer luego de que la actriz de “Dos Hogares” publicara unas fotos en sus redes sociales, poniendo punto final a las especulaciones que decían que Dulce tenía problemas con sus ex compañeros de RBD.

“Para nosotros fue magnífico poder estar juntos en esta cena navideña que ya se está volviendo como tradicional, podernos abrazar; todo esto que te digo ya es como de familia“.

Y es que Christian explica la ausencia de la ex integrante de Jeans en la boda de Maite; además, por qué Poncho Herrera no pudo estar con ellos en la velada.

“Les digo que no hay ningún problema entre nosotros. Cuando pasó la boda de Maite (Perroni), Dulce estaba muy cansada porque estaba empezando las grabaciones de su nuevo proyecto y ahora se pudo compaginar porque también fue un domingo y fue en la Ciudad de México”.

Continúa: “Poncho no sé, no sé cuál fue el compromiso pero tampoco pudo. A veces no podemos estar todos, pero de corazón ahí estamos, somos una familia”.

Los ex integrantes de RBD no tienen planeado un reencuentro musical por el momento.

“No hablamos de eso, fue algo más de familia, de corazón y cuando se dé, se dará de una forma natural pero ahorita no hay nada que yo les pueda confirmar. Fue más de una cosa personal de abrazarnos, de recordar momentos, de intercambiar regalos para los niños, de conocer a los maridos, de reírnos”. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

Y aunque algunos de sus ex compañeros ya han tenido hijos, el actor de “La Suerte de Loli” no tiene interés de convertirse en padre.

“Eso ya lo he dicho desde hace muchísimos años. A mí no me interesa ser papá, no me ha cambiado. Yo soy un tío feliz, tengo una sobrina de 3 años, que es mi vida entera, pero no, yo no quiero ser papá, no me interesa”.

Lee más RBD aquí:

RBD finaliza con los rumores de rivalidad con Dulce María tras un nuevo reencuentro y ‘Poncho’ Herrera no asistió

Christian Chávez habla de las ausencias de Dulce María y Poncho Herrera en la boda de Maite Perroni

Exintegrantes de RBD se reunieron para celebrar la boda de Maite Perroni y conmueven al cantar un clásico