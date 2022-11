Saltarse comidas y comer con pocas horas de diferencia podría relacionarse con un mayor riesgo de mortalidad

Las personas que se saltan el desayuno corren un mayor riesgo de muerte asociada a enfermedades cardiovasculares, y quienes comen comidas con menos de 4.5 horas de diferencia tienen un mayor riesgo de mortalidad, según un nuevo estudio publicado en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Saltarse el desayuno no parece ser una buena idea según los nutricionistas. “Saltarse comidas y limitar severamente las calorías puede ser peligroso para las personas con ciertas afecciones, como la diabetes. Las personas que toman medicamentos para la presión arterial o enfermedades del corazón también pueden ser más propensas a las anomalías electrolíticas por el ayuno”, advierte Harvard Health.

La investigación reciente reveló que las personas que comen solo una comida al día tienen más probabilidades de morir que las que comen más comidas al día.

“Los participantes que se saltan el desayuno tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares mortales, mientras que los que se saltan el almuerzo o la cena aumentan el riesgo de muerte por todas las causas”, apuntó la autora principal del estudio, Yangbo Sun, profesora de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos.

Los investigadores analizaron datos de una cohorte de más de 24, 000 estadounidenses de 40 años o más que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición entre 1999 y 2014.

Saltarse comidas generalmente significa ingerir una mayor carga de energía a la vez, lo que puede agravar la carga de la regulación del metabolismo de la glucosa y provocar un deterioro metabólico posterior, explicó Wei Bao, profesor de la Universidad de Iowa.

En el nuevo estudio, incluso entre las personas que comen tres comidas al día, comer dos comidas seguidas con menos de 4.5 horas de diferencia se asocia con un mayor riesgo de muerte por todas las causas.

Un tiempo más corto entre comidas resultaría en una mayor carga de energía en el período dado.

Para quienes desean perder o controlar peso, saltarse el desayuno u otras comidas no sería la opción ideal. Según un estudio realizado por el New England Journal of Medicine, el ayuno intermitente no funciona para perder peso o es más eficaz que no es más eficaz que la restricción calórica diaria.

“Un régimen de alimentación con restricción de tiempo no fue más beneficioso con respecto a la reducción del peso corporal, la grasa corporal o los factores de riesgo metabólicos que la restricción calórica diaria”, se explica en el informe del estudio.

