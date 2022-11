Akin Akınözü, protagonista de “Amor y Traición”, nos habla en exclusiva de su personaje y asegura que Cemal no tiene excusas que lo defiendan

Exclusiva

“Amor y Traición” es el nuevo drama turco con el que Telemundo complacerá a sus televidentes, quienes con el pasar de los años se han convertido en verdaderos fanáticos de estas historias dramáticas. Esta producción tiene como fecha y horario de estreno: lunes 28 de noviembre a las 10pm/9C; las estrellas que protagonizan esta historia, por otra parte, son los aclamados actores Akin Akınözü, Öykü Karayel, Sarp Apak y Meriç Aral.

Gracias al estreno de “Amor y Traición” logramos conversar con su protagonista, el aclamado actor Akin Akınözü, quien con una gran sonrisa recibió la buena noticia de ser tan querido y preciado por el público hispano. Nos confirmó que no descartaría en un futuro poder trabajar en este mercado realizando producciones, porqué no, en español.

En “Amor y Traición”, por otra parte, nos encontraremos con que Akin le da vida a Cemal, un hombre que no se ganará el corazón del público con tanta facilidad, ni siquiera Akin ha logrado explicar las razones por las cuales su personaje hace lo que hace en este drama, para él Cemal no tiene una excusa ni válida ni razonable.

Nunca he tratado de darle vida a otros personajes, como en el género de comedia, me gustaría probar, pero me siento más cómodo haciendo drama”. Akin Akınözü, protagonista de la telenovela “Amor y Traición”.

Eres uno de los actores turcos más queridos y destacados de Latinoamérica, ¿lo sabes?

Me siento feliz de escucharlo, gracias.

Las historias que protagonizas llegan al corazón, nos hacen llorar y en ocasiones reír, tú prefieres trabajar en el género dramático, te gusta y llena más que la comedia?

Definitivamente. Normalmente me buscan más para interpretar estos papeles, nunca he tratado de darle vida a otros personajes en el género de comedia, me gustaría probar, pero me siento más cómodo haciendo drama y creo que el público se siente satisfecho con mi trabajo en este mercado.

Hemos visto que otros actores como Can Yaman, han trabajado ya protagonizando proyectos en otros idiomas, en su caso italiano. ¿Existe la posibilidad de que con el tiempo ustedes mismos quieran trabajar en el mercado latino en donde son tan aclamados también, y porque no haciendo novelas, series o hasta películas en español?

Por qué no, definitivamente. Me gustaría intentarlo, por qué no.

En esta nueva serie vemos que la historia es muy dura, triste y que también plasma muchos temas sociales, tu personaje no cae del todo bien al principio, cuál fue su excusa para abandonar a su mujer y sus hijos?

Sabes qué, esta es una buena pregunta, porque esta excusa… tal vez esta es la razón por la que me sentí tan emocionado, y retado a darle vida a este personaje, porque no tiene excusas. No hay excusa que valga. Esto lo hace más realista, porque en ocasiones tomamos decisiones, ejercemos acciones y no tenemos excusas para lo que hacemos. Así que no puedo darte una excusa razonable para justificarlo o para defenderle. En ocasiones tenemos antiheroes que por alguna u otra razón tienen aspectos de sus vidas que validan sus acciones, lo que nos permite entender el porqué de sus acciones y en ocasiones hasta justificarlos, pero éste -Cemal- no la tiene.

“Pero creo que es un rato mayor aceptar el hecho de, -hablando por Cemal- ‘tomé las decisiones e hice lo que hice y no tengo excusas para ello, pero ahora me enfrento a todo lo que se me viene como consecuencia de mis decisiones inexcusables'”.

Con el afán de conocer mejor a nuestro actor, decidimos lanzarle un par de preguntar cortas y así descubrimos que le gusta el café y su chocolate favorito es el “dark chocolate”.

¿Cuál es tu libro favorito?

Un libro sobre la filosofía de Epictetus, filósofo de origen griego.

¿Eres de los que ama el café o prefieres el té turco?

Depende del momento, estoy haciendo ayuno intermitente. Tomo café, americano y luego por la tarde tomo té turco, porque por la noche no puedo ingerir café porque no me sienta bien.

¿Te gusta el chocolate o prefieres la vainilla?

Chocolate, sobre todo chocolate negro, cien por ciento.

