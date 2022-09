Aracely Arámbula es Marcia Cisneros, “La Madrastra”: sobre su proceso de conversión nos habla en exclusiva

Exclusiva

En entrevista exclusiva con Aracely Arámbula conversamos sobre su nueva telenovela, “La Madrastra” en donde le da vida a Marcia Cisneros. Aún cuando este proyecto no ha visto su fecha de estreno en Estados Unidos, los fans de “La Chule” se han encargado de llenar las redes sociales con las escenas más impactantes de su personaje.

A través de estos videos logramos descubrir el peso actoral que Aracely le está inyectando a una mujer que está llena de dolor, furia y resentimiento. No sólo perdió 35 años de su vida, porque se vio privada de su total libertad al ser encarcelada por un delito que no cometió, sino que se vio relegada, olvidada y marginada por aquellos que se suponía la querían. En este proceso perdió lo más preciado que tenía, además, que son sus hijos.

Todas estas emociones que mencionamos las hemos visto en los ojos de Arámbula en estos breves videos de Instagram, y sobre este esfuerzo actoral la mexicana nos dice que no es un proceso tan sencillo como puede parecerle a cualquiera, sobre todo porque su interpretación es vivencial, razón por la cual después de cada escena dramática ella termina físicamente exhausta y emocionalmente drenada.

“Es difícil”, dice Aracely cuando le preguntamos cómo hace para cargar con tanta emociones tan duras. “Justamente ahorita vengo de grabar una escena muy fuerte, entonces cuando cortas es complicado volver aparecer contenta… Desde ayer viene llorando mi personaje, y sí es complicado. Y tal vez parte del público pueda creer que, bueno esto es sólo parte de tu trabajo y cortas así -dijo chascando los dedos- pero no. Es un poco como la vida real, como cuando te sientes triste o contento, son emociones, entonces tu cerebro y tu cuerpo no entienden mucho que ya cortamos y vamos a reírnos y a tomar un café. No. Necesitas una pausa para poder volver a tomar energía”.

Entendemos así que el personaje de Marcia Cisneros podía ser sólo de Aracely Arámbula, una mujer cuya presencia en escena impacta tanto como cuando la tienes de frente para una entrevista. Durante nuestra conversación pude observar a una mujer de gran belleza, sumamente cálida y educada. Con una sonrisa siempre a la orden y agradecida cuando su trabajo es apreciado y aplaudido. Pero debido al esfuerzo actoral que acababa de realizar para “La Madrastra”, como bien nos contó, también pude verla con semblante triste. De ahí que podamos entender que en efecto la tristeza de su personaje y de la escena que acababa de vivir aún venía con ella, como un velo.

Pero por difícil que esto parezca, entendemos las razones por las cuales esta actriz mexicana opta por este tipo de trabajos y formas, todo radica en el compromiso con el que toma su trabajo y la pasión que siente por la actuación. Aracely es muy honesta al decirnos que para ella sería más fácil y sencillo ponerse un par de gotas y llorar, pero reconoce que esa no es ella, y va en contra del compromiso que siente con su trabajo, con su profesión y va totalmente en contra de su pasión por la actuación.

Con la actuación abraza la realidad social

El nacimiento de Marcia Cisneros en la piel de Aracely Arámbula la llevó a conversar con mujeres que han sido víctimas de estas injusticias. Mujeres que han perdido años de sus vidas, cinco o siete años. “Es muy duro, es muy difícil poder imaginar o tratar de ponerte en sus zapatos”, pero el ejercicio la lleva a ser respetuosa y a darse cuenta que la carga emocional en efecto es tremenda, sobre todo porque en el caso de Marcía ella lleva más de 20 años en prisión.

“Agradezco que hayan puesto en mis manos este personaje, que hayan confiado en mi y que lo haya podido sacar adelante, porque siento que ha sido muy difícil, sobre todo en medio de la partida de mi papá”.

Recordemos que don Manuel Arámbula, falleció repentinamente debido a un infarto fulminante el pasado mes de julio del presente año y al día de hoy la actriz aún carga con el dolor de su pérdida.

Nos confiesa Aracely que partiendo de esta experiencia, ella quería hacer un personaje diferente y asegura que con Marcia Cisneros lo ha logrado con este melodrama, pero y aquí viene un gran pero. Ya que Arámbula desea que su siguiente trabajo esté completamente alejado del drama y a las dos se nos ocurrió que una comedia le vendría más que bien.

“El corazón necesita algo de pausa para tanto sufrimiento”, dice la actriz y cantante que para esta telenovela también retoma su carrera musical interpretando el tema de la telenovela: “Necesito Encontrarte”. Sobre la canción nos dice que este tema ha sido impactante para ella, porque pareciera que la canción la escribieron verdaderamente para ella, por su papá. Sabe que no fue así, que el tema no surgió con esta intención. Pero esto no ayudó para que el impacto fuera menos, ya que una vez lo escuchó admite que no pudo dejar de llorar. Sobre la canción nos cuenta: “Dice exactamente lo que me gustaría decirle a él”.

El tiempo de la entrevista fue corto, porque la actriz tenía que conversar con otros medios, también, sin embargo logramos contarle lo que su público está diciendo de ella por su interpretación como Marcia Cisneros y al escuchar y sentir el calor de su público nos dijo que ella se siente totalmente agradecida.

La Madrastra se podrá ver por Univision en Estados Unidos

El estreno de “La Madrastra” en México ha sido un total éxito, razón por la cual la historia protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios llegará a Univision el 17 de octubre.

La historia, por otra parte, es un melodrama cargado de intriga, misterio detrás de un asesinato que marcó el pasado, el presente y el futuro de Marcia Cisneros.

Aracely Arámbula ha sido también protagonista de historias de gran éxito internacional con la cadena Telemundo en proyectos como: “La Doña” y “Los miserables”. Al reconocido actor Andrés Palacios lo hemos podido ver en telenovelas también de gran peso como “Imperio de mentiras” y “Amor en custodia”.

