Se detiene “La Desalmada 2”: Livia Brito tiene deseos de ser mamá y está planeando embarazarse

A través de un live en Instagram la actriz Livia Brito corroboró que Televisa le estaba ofreciendo hacer la segunda parte de “La Desalmada”. Sin embargo, aún cuando la actriz quiere ser parte de este proyecto, la consumación de éste va a tener que esperar ya que la cubana confirmó que esta planeando ser mamá.

Parece que la protagonista de “Médicos, línea de vida” quiere concentrarse en construir su familia, y está dispuesta a anteponer su hogar por el trabajo, y es que lleva años construyendo una carrera, y considera que éste es el momento idóneo de hacerlo. Además, asegura que le gustaría tener dos bebés de una sola vez, porque aún cuando quiere dedicarse a su familia, reconoce que trabajar le gusta muchísimo.

En su conversación íntima con el público dijo: “Yo creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme. Yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos, que sean dos de una vez porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando, entonces obviamente cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés voy a querer estar con ellos y dudo mucho que a los tres meses vaya a estar trabajando la verdad”.

Lo bueno de todo esto, es que según confirmó Brito, el productor de “La Desalmada” ha comprendido la situación y sus deseos, razón por la cual han aceptado esperar a que su actriz protagónica logre alcanzar el sueño que se ha trazado de ser mamá.

La cubana expresó que “El Güero” Castro fue sumamente comprensivo, y es que éste definitivamente quiere que ella vuelva como estrella de la segunda temporada. View this post on Instagram A post shared by 𝐿𝒾𝓋𝒾𝒶 𝐵𝓇𝒾𝓉𝑜 𝒫𝑒𝓈𝓉𝒶𝓃𝒶 (@liviabritopes)

