Canelo Álvarez se dirige nuevamente hacia Messi luego de amenazarlo: “La cag… cab***, asúmelo y pide una disculpa” [Video]

La disputa que Canelo Álvarez mantiene con Lionel Messi luego que éste presuntamente pisoteara la camiseta de la selección mexicana en un vestuario continúa y ahora tiene un nuevo capítulo luego que el boxeador hablara por primera vez después que publicara sus polémicos tweets.

Sus primeras declaraciones se produjeron en el programa El Mundial Que Importa de Imagen TV Deportes, en el que Canelo se sinceró y dijo que claramente que no espera una disculpa por parte del argentino pero que es lo que debería hacer porque a su juicio fue él el que falló.

“No tengo necesidad de que lo diga, no espero eso ni lo voy a esperar. Me vale madre si Messi dice una cosa, siempre voy a defender mi patria. Así soy yo y así voy a ser siempre. Nada más le diría lo que es: ‘la cagaste, cabrón y asúmelo y pide una disculpa’, si no le suelto una una pu** cachetada y ya‘”, expresó.

El desahogo del pugilista no terminó ahí porque habló de lo que más le molestó y le hizo dirigirse hacia el 10 argentino, que fue la “falta de respeto” la razón de su pérdida de los estribos.

“Yo Saúl Álvarez, que represento a un país, a una nación, y supongamos que me chingué a un argentino o a uno de Estados Unidos y agarrar la bandera y pisotearla… Estamos dando un mal ejemplo muy cule**. Tenemos que poner el ejemplo. Desde que está la playera en el suelo ya es una falta de respeto“, aseguró.

Por último expresó que sin importar quien sea, irá de frente dispuesto a todo contra aquellos que ofendan a su nación.

“Al hijo de su repu** madre que le falte el respeto a mi nación le voy a meter una putiza, me vale madre quien sea“, finalizó.

Mira el video completo de la entrevista aquí:

