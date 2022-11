David Faitelson defendió a Messi tras la amenaza de Canelo Álvarez y el boxeador no se aguantó: “Cobarde tú, cab***”

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez se mantuvo tendencia en Twitter este domingo en principio por amenazar a Lionel Messi luego que este presuntamente pisoteara la camisa de la selección de México y posteriormente mantuvo una disputa con el periodista David Faitelson en la que también cruzó los límites.

Minutos después de los intensos mensajes en los que se dirigió a Messi, Faitelson apareció con una respuesta en la que le pedía a Canelo Álvarez que se quitara el “traje de payaso”, en un texto que hizo explotar al mexicano con insultos hacia el comunicador nacido en Israel.

Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron. https://t.co/4givIFabHQ — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

“Tu cállate cab*** que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cag*** a todo Mexico“, fue parte del mensaje de Canelo Álvarez hacia Faitelson.

Posteriormente Faitelson le pidió a Canelo que dejara a Messi en paz y que se concentrara en una hipotética revancha con Dmitry Bivol.

“A mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde…” expresó el periodista de ESPN.

Esto terminó por sacar de sus casillas al hispano que nuevamente replicó acusando de “cobarde” a Faitelson.

“Cobarde tu cab*** por que cuando me tienes enfrente eres un ángel“, dijo Canelo Álvarez, en referencia a las veces en las que se ha visto en persona con el periodista y éste no ha sido crítico como lo que dice por redes sociales.

Cobarde tu cabron por que cuando me tienes enfrente eres un ángel. https://t.co/r245bz2pOi— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Posteriormente se dedicó a responder y contestar a algunas de las interacciones que se habían generado luego de su polémico comentario sobre Messi y el impase con Faitelson.

