Canelo Álvarez ahora se faja con Kun Agüero tras la polémica con Lionel Messi: “No seas hipócrita, cab***”

Un día después de la amenaza que hiciera Canelo Álvarez hacia Lionel Messi por presuntamente haber pisoteado la camiseta de la selección de México posterior a la victoria 2-0 de Argentina, ahora el boxeador se fajó en redes sociales con el exfutbolista también de la Albiceleste, Sergio ‘Kun’ Agüero.

Agüero decidió terminar con los rumores de que Messi había “pateado” la camiseta explicando que era común que en los vestuarios las camisetas estuviesen en el piso debido al sudor, algo con lo que no concordó Canelo.

“Señor canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, expresó el exdelantero.

La respuesta calentó más a Canelo Álvarez que pasó a insultar a Agüero y a catalogarlo de hipócrita por encuentros previos que ambos tuvieron.

“Tú también cabrón… Me escribías ‘ay, ay, Canelo’ y ahora mamando, no seas hipócrita cabrón“, respondió tajante el boxeador.

Tu también cabron… me escribías ay ay canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabron. https://t.co/VzLCG43asc — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Posteriormente acusó al Kun de escribirle insultos a través de la red social Instagram y declaró que hay que tener “huevos” para decir las cosas como son.

“Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!”, añadió.

Según el propio Canelo Álvarez él es una persona “que no se anda con mamadas” y que “les guste o no” su personalidad es la que hay. Lo que pasa conmigo que soy una persona real no ando con mamadas, les guste o no es lo que hay 🤷🏼‍♂️— Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Esta sería la tercera discusión intensa que mantiene Canelo Álvarez en redes sociales a raíz del polémico video con Messi tras los mensajes amenazantes hacia el 10 argentino y posteriormente enfrascarse con el periodista de ESPN, David Faitelson.

