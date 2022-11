Chiquibaby tiene un vínculo afectivo con el CEO de su proyecto radial tras su salida de Telemundo

El pasado 18 de noviembre el mundo del entretenimiento sufrió una gran sacudida tras conocerse que en el canal Telemundo varias personas fueron despedidas de espacios que les llevaban temas de actualidad a los televidentes cada mañana. A su vez, uno de ellos fueron: Rodner Figueroa, Quique Usales y Stephanie Himonidis, mejor conocida como ‘Chiquibaby‘.

“Que sepan que yo estoy bien, que estoy tranquila, que sí tengo un dolorcito en mi corazón, pero que estoy tan, tan, tan agradecida con las muestras de cariño de la gente que con eso me voy a quedar“, mencionó en su más reciente proyecto.

A su vez, la mexicana aprovechó para hacer referencia a los salarios que pagan en la empresa y aseguró que otros empleados ganan muchísimo más de lo que percibía ella mensualmente, al tiempo que consideró que el sueldo no habría tenido nada que ver con la determinación que tomaron.

“Hay gente que gana menos que yo en Telemundo, pero hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso. Yo simplemente creo que era alguien que no me veía en el programa de la mañana ni en ningún otro programa de la cadena en el ladi de entretenimiento”, añadió.

La locutora pese a haber perdido una gran entrada de dinero tras su salida del canal de televisión, no se llegó a quedar sin empleo porque ahora que tiene mayor disponibilidad le dedica más tiempo a un trabajo que empezó hace algunos meses.

“Tenemos haciendo este show mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo y aún más y estamos intentando hacerlo en video para que también nos vean”, detalló la comadre de Adamari López.

‘El Show de Chiquibaby‘ del que ella misma es la productora ejecutiva, consiste en un programa radial al estilo podcast. Además, ella en una oportunidad puso en su cuenta de Facebook el link para que sus fanáticos accedieran y descargaran la aplicación para poder disfrutar de este producto.

Además, Gerardo López es más que su pareja sentimental, debido a que en el programa radial funge una gran función, pues es el CEO, hecho que lo convierte en su jefe directo.

