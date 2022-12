El público reacciona con variadas opiniones a la nueva etapa de ‘Hoy Día’

El lunes 5 de diciembre comienza la nueva etapa de ‘Hoy Día’, el programa matutino de Telemundo. Así lo anunciaron a través de sus redes sociales, contándole a su público quiénes son las personalidades que desde ese día estarán acompañándolos frente a las pantallas.

Adamari López se mantiene en el show y a ella se unen la mexicana Andrea Meza, la dominicana Chiky bombom y Penélope Menchaca. Ante este anuncio en las redes sociales el público no se contuvo y reaccionó de diversas maneras: a muchos les gusta esta nueva etapa, pero otros no están de acuerdo con estas nuevas caras del show.

“Que grande eres, Telemundo. Felicidades a todas”, “Chiqui Bombom me encanta”, “Felicidades a Telemundo!!”, “Excelente noticia. Fabuloso elenco, no puedo esperar por ver que nos traen estas excelentes presentadoras” y “Creo que la @chikybombomreal indiscutiblemente le dará cara y otro ritmo a este programa, que tanto lo necesitaba” son parte de los mensaje positivos que ha recibido el programa.

Otros de los televidentes del show no están de acuerdo con este nuevo elenco: han pedido el regreso de Chiquibaby y la inclusión de otros presentadores. Incluso, hasta la salida de Adamari López.

“Que cambien a Adamaris por Rachel.. A ver si tienen más suerte”, “El mejor cast es y será con Rashel, Ana Maria Canseco y Diego Schoening. ¿Por qué insisten en llevar gente que no figuró en su país, ni en México?”, “Es un programa solo de mujeres ahora. Aburren ya con la doña de Adamari, debería ser mixto así sí sería una renovación”, “Creo que sería bueno ver a Bárbara Bermudo presentando la noticia en Telemundo, no sé por qué no le han ofrecido un contrato” y “No es agradable ninguna de las 3 nuevas en Hoy Día” son algunos de esos mensajes que les han dejado quienes no están de acuerdo con el planteamiento de esta nueva etapa del show.

