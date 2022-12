Rusia prueba bombarderos con “capacidad nuclear” dentro del alcance de la frontera: Ucrania

Según los informes, se han visto bombarderos rusos con capacidades nucleares en el rango de la frontera con Ucrania.

Oleksiy Hromov, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo en una sesión informativa el jueves que se avistaron bombarderos estratégicos Tu-95MS en el espacio aéreo de tres regiones separadas.

Además de ser vistos en los oblasts rusos de Saratov, Samara y Oremburgo, también fueron vistos en el espacio aéreo sobre la región oriental de Rusia y sobre el Mar de Barents.

“Existe la amenaza de ataques con misiles del enemigo contra la infraestructura crítica de Ucrania y las instalaciones militares en el futuro más cercano”, dijo Hromov, según The New Voice of Ukraine.

“El objetivo de las acciones del enemigo es causar pánico entre la población para desestabilizar la situación interna”, agregó Hromov.

“Las tripulaciones de dos aviones de largo alcance IL-78 estaban practicando el reabastecimiento de combustible en el aire”, agregó Hromov. “La aviación de transporte militar del estado agresor realizó la tarea de trasladar personal, armas y equipo militar, existencias de material y medios técnicos a los aeródromos de Millerovo, Rostov-on-Don-Central y Taganrog”.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Oleksiy Danilov, dijo que los ucranianos no deberían vivir con el temor constante de los continuos ataques con misiles lanzados por las fuerzas rusas, informó The New Voice of Ukraine.

Según Tupolev, que se describe a sí misma como “la empresa rusa líder en diseño, fabricación y soporte posventa de bombarderos portadores de misiles y aeronaves de propósito especial”, el Tu-95MS fue desarrollado para transportar misiles de crucero estratégicos de largo alcance lanzados desde el aire.

Con el nombre en código “Bear” de la OTAN, el modelo es una versión modificada del avión Tu-95. Tupolev dice que es “el avión portador de misiles turbohélice de producción más rápida del mundo”, que cumple uno de los componentes de la tríada nuclear.

Consta de cuatro motores turbohélice, con combustible colocado en ocho compartimentos herméticamente sellados. Hay un único punto para repostar.

En una sesión informativa el mismo día, el coronel ucraniano Mykola Danyliuk dijo que Rusia ha comenzado a utilizar misiles “capaces de transportar una carga nuclear”.

“El país terrorista” Rusia continúa lanzando ataques con misiles contra instalaciones de infraestructura crítica y barrios civiles en diferentes regiones de Ucrania, dijo.

