Agentes en Georgia arrestan a hombre luego de que comentara por Facebook publicación sobre fugitivos más buscados

Un fugitivo de las autoridades fue arrestado en Georgia esta semana luego de que comentara en una publicación de Facebook sobre la lista de los más buscados en el condado Rockdale.

Christopher Spaulding literalmente se “entregó” a las autoridades cuando, aparentemente, intentó provocar a personal de la oficina del alguacil del condado a través de su comentario.

“¿Y qué de mí?”, compartió el sospechoso el jueves debajo de una publicación que incluía cinco imágenes de fugitivos buscados en el condado. La entrada incluía el número telefónico y correo electrónico para ofrecer pistas a la Unidad de Fugitivos que investiga cada caso.

Comentario del fugitivo en una publicación en el Facebook de la Oficina del Alguacil del Condado Rockdale. Foto: Cortesía

La oficina respondió con el siguiente mensaje: “Tú estás correcto. Tienes dos órdenes de arresto. Vamos en camino“.

Posteriormente, la oficina compartió un pantallazo del intercambio con una foto del arresto de Spaulding.

“¡Apreciamos tu ayuda para tu captura!”, lee un mensaje en la entrada. El departamento además agradeció a la Unidad por la eficiente labor que culminó en el arresto.

“Nuestro Top 10 se compila con base en la severidad de los cargos solamente. El no estar en la lista no significa que nuestra Unidad de Fugitivos no te está buscando si tienes una orden de arresto activa”, advirtió la entidad.

Las dos órdenes de arresto contra el hombre eran por violación a probatoria. No hay detalles al momento de por qué se encontraba en probatoria.