Chiquis Rivera presume sus pechos y con un enterizo mostró que no llevaba panty

La cantante Chiquis Rivera a través de sus redes sociales no ha dejado de mantener contentos a sus seguidores, debido a que constantemente comparte contenido que a ellos los mantiene perplejos. Por ello, muchos aprovechan y se toman algunos segundos para dedicarle palabras más allá del trabajo que sigue haciendo.

La hija de Jenni Rivera en esta ocasión sorprendió al usar un enterizo con transparencia que no solamente dejaba ver que no tenía un brasier puesto, la misma situación se presentó con el resto de su ropa íntima, hecho que a muchos de mantuvo cautivos al ver la manera en la que camina y orgullosa presume su atuendo.

Rivera no dudó en desfilar con ese particular vestuario que decidió llevar, al tiempo que el negro y azul fueron los colores que predominaron. Además, las botas que se puso fueron de la misma tonalidad que su indumentaria.

A su vez, los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que estuvieron diversos en esta oportunidad y, es que como suele ser costumbre, varios de sus fanáticos se mostraron bastante interesados en la ropa que llevaba puesta en esta ocasión.

Sin embargo, no todos se mostraron conformes, al tiempo que consideraron que la cantante estaba mostrando demasiado para poder realizar una presentación. Por ello, en esta ocasión su vestuario fue tildado como una “vulgaridad”.

“Pero es que…”, “Hermosa”, “Hermana, qué perrísi**“, “Dónde puedo conseguir ese outfit?”, ” M**dición, se hizo lipo o qué?”, “Lo más naco que he visto en mucho tiempo“, “Debería haber estado allí”, “Muy bonita Chiqus, pero no es necesario que caigas en la vulgaridad vestida de esa forma para salir a cantar, parece que solo sales a ofrecerte”, “Abeja reina”, “Me caso contigo si me mantienes”, “Tienes uno de los mejores y únicos trajes”, “Estás bien buenota”, “Wooow, tienes uno de los mejores y únicos trajes”, “Me gustó tu pantalón, cubre lo que tiene que cubrir“, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Chiquis Rivera deja en evidencia su trasero con un microshort y mallas que cubren sus piernones

· Chiquis Rivera hace un atrevido baile con un short de cuerina que muestra mucho más que sus piernas

· Chiquis Rivera luce atrevido enterizo negro lleno de aberturas que muestran sus voluptuosas ‘boobies’ al bailar