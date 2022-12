Louis Van Gaal tras la victoria ante Estados Unidos se ve ganador de Qatar 2022: “Podemos ser campeones del mundo”

El seleccionador nacional de Países Bajos, Louis Van Gaal, declaró este sábado luego del triunfo 3-1 ante Estados Unidos en los octavos de final de Qatar 2022 que tienen un equipo para grandes cosas, incluso para ser campeones del torneo.

En una rueda de prensa, Van Gaal ratificó lo que había dicho en días previos señalando que podrían conquistar el trofeo del Mundial, a pesar de que aún tienen margen de mejora.

“Lo dije y lo repito: podemos ser campeones del mundo. Eso es lo que dije y lo que digo. No digo que lo vayamos a ser. Yo recibo el cariño y el aprecio de la gente que me rodea. Las críticas son algo consustancial al fútbol”, expresó.

Lo declarado coincide con el nivel actual mostrado por la Naranja Mecánica, que acumula 19 partidos seguidos sin conocer la derrota y además solo un revés en los últimos 47 encuentros.

“Estoy contento cuando mis jugadores marcan y hoy también lo estoy, porque estos goles fueron fantásticos. Cuando Blind le mete un centro a Dumfries o al revés, claro que me emociono. Está claro que aún me alegro por estos detalles”, apuntó el ex entrenador del Barcelona.

También aprovechó para recordar que las críticas son parte del fútbol y especialmente de su profesión, porque siempre va a estar a la vista de todos.

“Yo noto el cariño de la gente y acepto las críticas como algo que va con esta profesión. Pero hay ya equipos ‘top’ que están fuera del torneo. Y nosotros seguimos aquí. Estamos aquí y nos quedan tres partidos, ahora. Y por supuesto que me da placer ver jugar a estos jugadores y está claro que me siento muy orgulloso de este grupo”, declaró Van Gaal.

Por último explicó cuáles serán los próximos pasos de Países Bajos de cara a su eliminatoria ante Argentina por los cuartos de final de Qatar 2022.

“Mañana evaluaremos el partido de hoy y veremos qué se puede mejorar. Después, seguiremos trabajando. Eso es lo único que puedo prometer“, finalizó Van Gaal.

También te podría interesar: